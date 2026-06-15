Mikki et la traversée des mondes – Tome 3 – Ed. Glénat

La révolte des ombres est le troisième et avant-dernier tome de la série jeunesse Mikki et la traversée des mondes, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Stéphane Betbeder et Paul Frichet, parue en mai 2026, qui offre une aventure singulière pour cinq enfants possédant des troubles du comportement.

Le monde est gris, sur un promontoire des ombres se retrouvent. Il semblerait qu’il y a les jumeaux, et l’ombre de Mikki. Les deux garçons donnent quelque chose à l’ombre de Mikki, puis disparaissent dans un puits. L’ombre de Mikki regarde dans le puits, puis semble interpellée par l’horizon, le temps changeant… Non loin de là, dans une ruelle grise, la véritable Mikki court. Elle voit les volets qui se referment un à un, devant elle. La jeune fille appelle, demande s’il y a quelqu’un. Derrière ses volets entrouverts, une vieille femme surveille. Mikki l’aperçoit et lui demande si elle aurait vu une silhouette d’à peu près son âge et de sa taille. La vieille dame croit à une blague et réplique qu’il est bientôt l’heure des ombres. Elle recommande à Mikki de rentrer chez elle ! La jeune fille explique qu’elle ne connaît personne…

Le troisième tome de Mikki et la traversée des mondes intensifie le suspense et prépare habilement le dénouement de cette série jeunesse pleine d’inventivité. L’intrigue entraîne les lecteurs dans un univers fantomatique en noir et blanc. Des ombres inquiétantes y règnent en maîtres et transforment chaque recoin en menace potentielle. L’atmosphère, plus sombre et oppressante que dans les précédents volumes, est sublimée par un travail graphique remarquable. Le trait fluide renforce la tension du récit. Mikki s’efface quelque peu pour laisser davantage de place à des compagnons dont les personnalités gagnent en profondeur et en importance. L’aventure conserve malgré tout toute son énergie grâce à une course contre le danger rythmée et riche en rebondissements. Les mystères accumulés au fil de la série s’épaississent encore. Ils nourrissent une curiosité grandissante et une véritable impatience à l’idée de découvrir l’ultime conclusion de cette traversée hors du commun.

La révolte des ombres est le troisième et avant-dernier tome de la série Mikki et la traversée des mondes, des éditions Glénat. Un album de transition, qui met un peu Mikki de côté. Il vient dévoiler les personnages secondaires, tout en offrant un monde curieux et plus angoissant à découvrir…

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