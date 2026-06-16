La brigade des gourmands détectives – Tome 1 – Ed. Milan

La brigade des gourmands détectives est une nouvelle série de romans jeunesse, des éditions Milan, qui débute avec ce premier tome, Trahison au pralisson. Un roman de Maëlle Desard, illustré par Antonin Faure, paru fin avril 2026, qui entremêle habilement enquête, mystères, amitié et gourmandises.

Louis rêve souvent qu’il arrive à l’école sans pantalon, totalement nu sous les regards des autres. L’allée entre les tables devient alors une épreuve, rythmée par les éclats de rire des camarades. D’ordinaire, l’humour fait partie de son quotidien et les plaisanteries lui sont plutôt favorables ; sa mère affirme même qu’un talent certain pour faire rire accompagne chaque journée. Pourtant, dans ce cauchemar, les rires prennent une tout autre tonalité. Les moqueries deviennent cruelles, glaciales, et provoquent un frisson qui remonte des orteils jusqu’au sommet du crâne. Une envie irrépressible de se recroqueviller envahit alors tout le corps. C’est précisément à cet instant que la nudité apparaît comme une évidence insupportable. Le réveil survient aussitôt, dans la sueur et la confusion, emmêlé dans une couette trop lourde et un pyjama remonté jusqu’au visage.

Ce premier tome se savoure comme une gourmandise pleine de malice et d’émotions. Derrière une enquête menée tambour battant autour d’étranges disparitions, entre carnet envolé et mystérieux vols de beurre, le récit mêle habilement humour, aventure et secrets du quotidien. L’écriture vive et pétillante enchaîne les dialogues savoureux, les situations cocasses et les idées décalées qui rendent la lecture particulièrement entraînante. Louis, Charlie, Basil et Corentin forment une équipe attachante, portée par des personnalités originales et complémentaires. Sous la légèreté apparente émergent pourtant des thématiques plus sensibles, comme les amitiés qui se fragilisent, le sentiment d’exclusion, les difficultés familiales ou la recherche de sa place parmi les autres. L’ambiance gourmande, nourrie par l’univers de la pâtisserie, ajoute une touche réconfortante à ce cosy mystery jeunesse aussi drôle que touchant, dont la conclusion donne immédiatement envie de découvrir la suite.

Trahison au pralisson est le premier tome de la nouvelle série jeunesse La brigade des gourmands détectives, des éditions Milan. Un récit captivant et drôle, qui invite à suivre une bande de copains, entre émotions, disparition, enquête et gourmandises. Un premier tome réussi d’une trilogie savoureuse à découvrir !

Un roman jeunesse à retrouver également sur Amazon