À faire peur – Le train de la mort – Ed. Soleil

La série jeunesse À faire peur, des éditions Soleil, se poursuit avec ce deuxième tome intitulé Le train de la mort, paru en mars 2026. Une bande dessinée de Lylian, Ingrid Chabbert, Arianna Farricella et Paul Drouin, qui présente un nouveau récit complet. Les jeunes lecteurs y suivent Quentin et Julie, frère et sœur, prêts à monter dans la plus terrifiante attraction de la fête foraine !

Même si Trouillensac reste une petite ville de campagne difficile à situer sur une carte, elle se distingue par des événements marquants et une animation constante. Concerts animés, spectacles impressionnants et fêtes variées rythment la vie locale et laissent des souvenirs durables dans les esprits. Le mois de mars suscite une attente particulière chez les enfants, car les règles familiales s’assouplissent et les tirelires se vident en prévision des festivités à venir. L’imaginaire s’illumine alors de mille promesses, entre sucreries, rires, jeux et attractions mêlant excitation, émerveillement et frissons intenses. L’histoire se déroule lors du dernier jour de la fête foraine, au moment du carnaval. Derrière ses manèges enchanteurs, la fête des plaisirs révèle une face plus sombre. Il y a des disparitions mystérieuses, des morts soudaines et d’étranges envoûtements inquiétants. C’est dans cette atmosphère troublante que prend place l’aventure de Quentin et de sa grande sœur Julie.

La bande dessinée entraîne dans la ville de Trouillensac, décor propice aux phénomènes inquiétants et aux disparitions mystérieuses. Le récit prend place lors d’une fête foraine, autour d’une attraction redoutée : un train fantôme surnommé le train de la mort. Quentin et sa sœur Julie embarquent avec d’autres passagers sous la conduite d’un personnage masqué, cynique et inquiétant. Le parcours se transforme rapidement en une succession d’épreuves. Chaque participant va devoir lutter pour survivre, révélant les failles, les peurs et les choix moraux de chacun. La tension monte progressivement, portée par un suspense efficace et des situations déroutantes. Le dessin, riche et détaillé, joue sur des contrastes marqués entre ombre et lumière, renforçant l’atmosphère oppressante. La colorisation met en valeur les ambiances. L’album jeunesse reste immersif, mêlant frissons, réflexion et découverte de soi.

Le train de la mort est le deuxième tome angoissant de la série jeunesse À faire peur, des éditions Soleil. Un nouveau récit complet qui invite à suivre Quentin et Julie, frère et sœur, dans le train fantôme, conduit par un être malfaisant. Les deux enfants et les autres passagers vont devoir faire face à des épreuves mortelles…

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