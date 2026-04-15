Encyclo farfelue des découvertes scientifiques – BD – Éditions Glénat Jeunesse

Partagez





L’Encyclo farfelue des découvertes scientifiques, publiée aux Éditions Glénat Jeunesse depuis le 15 avril 2026, invite petits et grands à plonger dans un monde scientifique… totalement décalé ! (+7)

Ici, oublie les expériences trop sérieuses et compliquées. Place aux recherches les plus étonnantes, drôles et parfois un peu absurdes ! Savais-tu, par exemple, que des scientifiques se sont demandé si les puces de chien sautaient plus haut que celles des chats ? Ou encore combien de temps des bactéries peuvent survivre sur un chewing-gum collé sous une table ? Derrière ces questions rigolotes se cache pourtant une vraie démarche scientifique ! Elle est récompensée chaque année par les célèbres prix Ig Nobel, qui mettent à l’honneur des recherches aussi improbables qu’intelligentes !

Le décor

D’habitude, les grandes découvertes scientifiques sont récompensées par le très sérieux Prix Nobel. Par exemple, lorsque des scientifiques comme Marie Curie marque l’histoire grâce à leurs travaux incroyables sur la radioactivité. Mais, depuis 1991, un autre type de récompense existe : les prix Ig Nobel !

Chaque année, dix prix sont décernés lors d’une cérémonie un peu folle, pour récompenser des recherches qui font d’abord rire… avant de faire réfléchir. Et c’est exactement ce que propose cette BD !

À travers ses pages, tu découvriras une sélection de 50 découvertes parmi les plus étonnantes, classées par thèmes : les animaux, le corps humain, la nourriture ou encore le cerveau. Chaque expérience est expliquée de façon simple et amusante, avec une petite touche d’humour.

Et ce n’est pas tout ! Tu pourras aussi donner ton avis en notant chaque expérience. Et participer à des quiz, et même apprendre des choses complètement inattendues. Comme, certains poissons communiquent en… pétant. Les vrais jumeaux peuvent parfois avoir du mal à se reconnaître sur une photo. Et il existe même des spécialistes capables de “lécher” les cailloux pour définir leur composition !

Le point sur la BD

Avec l’Encyclo farfelue des découvertes scientifiques, Alice Harman réussit le pari malin de rendre la science accessible, drôle et interactive. Chaque page présente une expérience, expliquée avec des mots simples et adaptés aux plus jeunes, sans jamais perdre l’intérêt du sujet. Et pour aller encore plus loin, un lexique en fin d’ouvrage permet d’éclaircir les termes un peu plus complexes.

Mais ce qui rend la lecture vraiment vivante, ce sont les illustrations de Samantha Wedelich. Son style coloré, tout en rondeur, attire immédiatement l’œil. Les personnages sont expressifs, souvent dans des situations exagérées ou absurdes, ce qui accentue le côté humoristique des expériences. Les scènes sont dynamiques, pleines de petits détails à observer, et accompagnent parfaitement les explications.

Les pages sont pensées pour capter l’attention : le texte et l’image se complètent sans jamais se gêner, et l’ensemble reste très fluide à lire. L’aspect interactif (quiz, système de notation) permet aussi d’impliquer l’enfant, qui ne se contente pas de lire, mais devient acteur de sa découverte.

Cette BD publiée aux Éditions Glénat Jeunesse réussit ainsi à mêler apprentissage et amusement, sans jamais tomber dans quelque chose de trop scolaire !

Conclusion

L’Encyclo farfelue des découvertes scientifiques est une lecture aussi drôle qu’intelligente, parfaite pour éveiller la curiosité des plus jeunes… et surprendre les plus grands ! On apprend, on rit, et surtout, on découvre que la science peut aussi être pleine de surprises grâce aux Éditions Glénat Jeunesse !

C’est une excellente idée de lecture à partager en famille, que ce soit pour le plaisir de découvrir ou pour rendre les soirées lecture un peu plus fun. Et qui sait ? Peut-être que ça donnera envie aux petits curieux d’inventer, eux aussi, leur propre expérience farfelue… et de décrocher un jour un prix Ig Nobel !