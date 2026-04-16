Hot Wax – Ed. Hauteville

Hot Wax est le nouveau roman de M.L. Rio, paru aux éditions Hauteville, en mars 2026. Une histoire portée par l’énergie du rock, qui mêle souvenirs, douleurs, traumatismes, désirs et aventures. Un roman sensible et marquant qui aborde des thèmes touchants, tels que le deuil, les traumatismes, les relations familiales complexes, les choix de vie…

Début de l’histoire :

En 1988, une sonnerie de téléphone déchire brutalement le sommeil de Suzanne, allongée sur un canapé servant de lit dans un deux-pièces délabré partagé avec ses parents, au sommet d’une maison fatiguée d’un quartier défavorisé de Baltimore. Les bruits nocturnes persistent, mêlés aux échos de la rue où un clochard alcoolique. Il interpelle les passants près d’un arrêt de bus. La sonnerie, aiguë et insistante, rappelle à la fois les sirènes de police et les cloches d’école. Cela renforce une atmosphère déjà oppressante. Suzanne se replie sur elle-même, cherchant à fuir cette réalité pesante. À la troisième sonnerie, les talons de Nora résonnent dans le couloir, symbole d’une vie marquée par le travail acharné. Entre gestes pressés, objets saisis à la hâte et café avalé rapidement, se dessine un quotidien difficile, rythmé par la fatigue et la nécessité.

Avis et descriptif :

Le roman s’impose comme une œuvre singulière, portée par une atmosphère dense et envoûtante qui marque durablement les esprits. La narration alterne entre deux temporalités, révélant une Suzanne enfant, passionnée de musique, immergée dans la tournée chaotique du groupe de son père rockstar, puis une Suzanne adulte confrontée au deuil et aux réminiscences d’un passé complexe et douloureux. Cette construction en puzzle, nourrie de plusieurs points de vue et de fragments de souvenirs. Elle installe un mystère captivant qui se dévoile progressivement, maintenant une tension constante. L’univers des concerts, entre exaltation, excès, dérives et tensions, se déploie avec une intensité saisissante et immersive. Les thèmes du deuil, des traumatismes et des relations familiales difficiles résonnent avec justesse. Les personnages imparfaits et troublants, quant à eux, renforcent la profondeur d’un récit marquant, sombre et persistant.

Hot Wax est un roman marquant des éditions Hauteville, qui déploie une atmosphère dense et envoûtante, portée par une narration en deux temporalités. Cette construction en puzzle, enrichie de plusieurs points de vue et de fragments de souvenirs. Elle installe un mystère captivant qui se révèle progressivement. Les thèmes des traumatismes et des relations familiales complexes, entre autres, sur fond de rock, confèrent au récit une profondeur sombre et durable.

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