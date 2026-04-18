L’Amant de Pinter à Paris : un duel amoureux aussi troublant que fascinant

L’Amant de Pinter à Paris revient au Théâtre de Paris avec Sarah Biasini et Pierre Rochefort pour une série exceptionnelle de représentations, entre désir, jalousie et jeu de rôles troublant.
L’Amant de Pinter à Paris : un classique moderne qui dérange et séduit
Une histoire de couple pas si ordinaire
Sur scène, Sarah et Richard ressemblent à un couple comme les autres. En apparence seulement. Très vite, le vernis craque. Leur relation repose sur un accord singulier : une liaison extraconjugale… acceptée.
Mais quand le jeu dérape, tout vacille. La curiosité de Richard se transforme en jalousie. En face, Sarah revendique sa liberté. Le couple entre alors dans une zone trouble, entre désir, frustration et amour.
Une mise en scène élégante et incisive
Avec ses dialogues millimétrés et ses silences lourds de sens, Harold Pinter dissèque les mécanismes du couple. L’écriture est précise, presque chirurgicale. L’ironie affleure. Le malaise aussi.
Sous la direction de Thierry Harcourt, la pièce trouve un équilibre subtil. Le rythme est tendu. L’ambiance, électrique. Et les comédiens, eux, s’amusent autant qu’ils troublent.
Un duo d’acteurs au sommet
Après le succès de La Veuve rusée, Sarah Biasini et Pierre Rochefort se retrouvent sur scène. Leur complicité est évidente. Leur jeu, fin et nuancé.
À noter : Sarah Biasini publie le 6 mai son roman Jouer l’amant aux éditions Stock. Un écho intime et artistique à cette expérience théâtrale.
🎭 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir L’Amant de Pinter à Paris ?
✨ Est-ce que ça vaut le coup ?
Oui, sans hésiter. C’est une pièce intelligente, dérangeante et subtile. On est happé par ce jeu de faux-semblants qui questionne le couple moderne.
👨👩👧👦 Pour qui c’est ?
Pour les amateurs de théâtre psychologique, les curieux des relations humaines et ceux qui aiment les dialogues fins et piquants.
⏳ Durée / rythme
Environ 1h20. Un rythme maîtrisé, sans temps mort. L’intensité monte progressivement.
⭐ Points forts / faibles
✔ Jeu d’acteurs remarquable
✔ Texte brillant et moderne
✔ Mise en scène élégante
✖ Peut dérouter par son ambiguïté
✖ Atmosphère parfois dérangeante
🎯 Verdict clair
Une pièce captivante et intelligente. Un classique revisité avec finesse. À voir pour se laisser troubler… et réfléchir.
Infos pratiques
Lieu : Théâtre de Paris (salle Réjane)
Adresse : 15 rue Blanche, Paris 9e
Dates : du 29 mai au 4 juillet
Horaires : du mardi au samedi à 19h
Durée : environ 1h20
Distribution : Sarah Biasini, Pierre Rochefort
Mise en scène : Thierry Harcourt
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