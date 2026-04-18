L’Amant de Pinter à Paris : un duel amoureux aussi troublant que fascinant

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L’Amant de Pinter à Paris revient au Théâtre de Paris avec Sarah Biasini et Pierre Rochefort pour une série exceptionnelle de représentations, entre désir, jalousie et jeu de rôles troublant.

L’Amant de Pinter à Paris : un classique moderne qui dérange et séduit

Une histoire de couple pas si ordinaire

Sur scène, Sarah et Richard ressemblent à un couple comme les autres. En apparence seulement. Très vite, le vernis craque. Leur relation repose sur un accord singulier : une liaison extraconjugale… acceptée.

Mais quand le jeu dérape, tout vacille. La curiosité de Richard se transforme en jalousie. En face, Sarah revendique sa liberté. Le couple entre alors dans une zone trouble, entre désir, frustration et amour.

Une mise en scène élégante et incisive

Avec ses dialogues millimétrés et ses silences lourds de sens, Harold Pinter dissèque les mécanismes du couple. L’écriture est précise, presque chirurgicale. L’ironie affleure. Le malaise aussi.

Sous la direction de Thierry Harcourt, la pièce trouve un équilibre subtil. Le rythme est tendu. L’ambiance, électrique. Et les comédiens, eux, s’amusent autant qu’ils troublent.

Un duo d’acteurs au sommet

Après le succès de La Veuve rusée, Sarah Biasini et Pierre Rochefort se retrouvent sur scène. Leur complicité est évidente. Leur jeu, fin et nuancé.

À noter : Sarah Biasini publie le 6 mai son roman Jouer l’amant aux éditions Stock. Un écho intime et artistique à cette expérience théâtrale.