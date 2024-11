Fannie la Renoueuse – Un récit des contes de la Pieuvre

Fannie la Renoueuse est le quatrième tome de la série Un récit des contes de la Pieuvre, des éditions Delcourt, paru en septembre 2024. Une bande dessinée singulière, de Gess, qui propose de suivre une jeune femme prise au piège par la Pieuvre…

Printemps 1898, au-dessus du quartier Point-du-Jour, à Billancourt, un être fait de plumes chute. La vitesse est folle… La Bête a repéré la chute de l’être, bien avant d’entendre et de voir le souffle puissant. Il a ressenti également ce sentiment de tristesse émanant de cette créature en train de se laisser choir. Un vieil homme et un jeune garçon sont stupéfaits et voient une masse tomber. Elle fracasse un toit, avant de se retrouver à terre, dans les débris d’un petit hangar. Le vieil homme explique tout de suite au jeune garçon, qu’il surnomme l’Arpette, qu’il s’agit d’un ange de rien. Son arrière-grand-père en avait apparemment récupéré un en 1798. Le jeune garçon se demande si l’ange est mort. Le vieil homme explique qu’il est inconscient, ou plutôt elle… Il tire une plume de l’ange pour la donner à l’Arpette. Il lui demande de faire un vœu !

L’album est curieux, fait de plusieurs courts récits, qui s’entremêlent et finissent par se rejoindre. La bande dessinée présente donc une nouvelle aventure, permettant de découvrir un peu plus l’univers fascinant de Gess. On y retrouve l’organisation de la Pieuvre, ainsi que la Bête, la Bouche… Le récit reste très immersif et captivant, plutôt bien découpé, invitant à découvrir la Pieuvre, mais aussi et plus particulièrement trois protagonistes au destin lié. L’album dense, aux 208 pages, offre son lot de rebondissements, ainsi qu’un opéra dessiné bouleversant. L’intrigue, qui semble décousue au début, prend petit à petit forme, laissant un ensemble beau et captivant, très bien mené. Le travail sur l’intrigue et les personnages se fait ressentir au fur et à mesure de la lecture. Le dessin est tout aussi particulier, avec un trait fin, qui semble maladroit par moments. Le choix des couleurs restreint, suggère une ambiance singulière.

Fannie la Renoueuse est le quatrième tome de la série Un récit des contes de la pieuvre, des éditions Delcourt. Un album singulier, immersif et haletant, assez hachuré, mais qui laisse à découvrir une histoire bouleversante et fantastique.