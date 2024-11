Dégustez des « Boissons santé au fil des saisons »

Connaissez-vous le bonheur de siroter un latte maison qui booste vos matins ou un thé glacé qui rafraîchit vos après-midis d’été ? Avec Boissons santé au fil des saisons de Sabrina Roméo-Dussart, paru aux éditions Jouvence, votre quotidien prend une nouvelle saveur. Préparez-vous à découvrir 80 recettes gourmandes et bienfaisantes, sans alcool, à savourer toute l’année !

Ce livre, c’est un voyage au fil des saisons, où chaque recette est pensée pour s’harmoniser avec les besoins de votre corps et les plaisirs de la nature. Sabrina Roméo-Dussart, naturopathe passionnée, partage avec vous ses secrets : des boissons remplies de super-aliments, d’hydrolats parfumés, d’épices qui réchauffent et d’aromates aux mille vertus. Des recettes simples, mais efficaces, pour booster votre énergie et égayer vos papilles.

Des boissons santés toute l’année

Le plus ? Un découpage par saison qui rend la recherche ultra-facile. Au printemps, régalez-vous de kéfirs et de boissons fermentées qui réveillent le corps. En été, plongez dans les eaux aromatisées comme l’eau fraise-basilic ou un thé glacé à la pêche. L’automne vous réserve des tisanes aux notes épicées et des boissons comme le pumpkin spice latte qui rendent les après-midis pluvieux chaleureux. Et l’hiver ? Laissez-vous envelopper par la douceur d’un latte vanille et cardamome ou un chocolat chaud peppermint, parfait pour des soirées cozy.

Et ce n’est pas tout ! Vous apprendrez à maîtriser les bases essentielles : comment infuser, préparer un jus, équilibrer un latte. L’autrice ne se contente pas de vous donner des recettes, elle vous guide, pas à pas, avec des astuces de pro et des conseils en naturopathie. Vous voulez remplacer le café par une alternative saine ? Testez le moon latte fleurs d’oranger. Envie de briller avec un apéritif unique ? Servez un pétillant champagne des fées.

Que vous cherchiez un jus détox, un smoothie énergisant ou une infusion relaxante, Boissons santé au fil des saisons est votre allié. Prenez soin de vous tout en vous régalant. Préparez, savourez, et surtout, dites adieu à la routine. Votre nouvelle boisson préférée est à portée de main

