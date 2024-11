Hagard enquêteur de l’histoire – La grande guerre d’Hagard

La grande guerre d’Hagard est le cinquième tome de la série jeunesse Hagard enquêteur de l’histoire, des éditions de la Gouttière. Une bande dessinée de M. Lavallé, G. Prilaux, Greg Blondin et Manon, parue en septembre 2024, qui propose de découvrir une partie de notre histoire.

1er juillet 1916, à 7h28, à Ovillers-la-Boisselle, une énorme explosion retentit. Au même moment, dans les tranchées françaises, écossaises, canadiennes ou mêmes allemandes, tous les soldats attendent. A Ovillers- la-Boisselle, 30 tonnes d’explosifs viennent de déclencher le début de la bataille de la Somme. Dans les tranchées britanniques, le jeune Hagard demande aux soldats d’attendre. Il explique que cela va être un massacre, et que si les soldats montent à l’assaut, beaucoup d’entre eux vont… Mais le jeune garçon est coupé par un lieutenant qui lui demande d’arrêter. Il le menace de l’emmener à la cour martiale, s’il continue à démoraliser les troupes ! Le lieutenant poursuit en affirmant qu’il a confiance en ses hommes et en leurs chefs qui ont établi une stratégie infaillible. En effet, qui aurait pu croire possible, ce qu’ils viennent de réaliser, avec cette explosion d’une violence inouïe ?

Le récit est plutôt bien découpé, immergeant rapidement les jeunes lecteurs au milieu de la Première Guerre mondiale et plus précisément, dans la Somme, pour la plus grande bataille. Un événement marquant et dévastateur, de la Première Guerre mondiale, que le jeune garçon s’apprête à vivre pour de vrai. En effet, Hagard possède le pouvoir de rêver et ainsi de voyager dans le temps. En même temps, dans le présent, le héros, en compagnie de ses amis, découvre les stigmates laissés par les combats dans le paysage de la Somme. La bande dessinée reste rythmée, oscillant entre présent et passé, pour mieux comprendre l’histoire et certains faits historiques. Le récit est assez immersif et riche, tout en restant captivant et dynamique. L’ouvrage se complète de quelques pages d’explications très intéressantes, pour aller plus loin. Le dessin reste rond et doux, très agréable et fluide.

La grande guerre d’Hagard est le cinquième tome de la série Hagard enquêteur de l’histoire, des éditions de la Gouttière. Un album intéressant et plutôt bien mené, qui propose de suivre le jeune garçon dans les tranchées, en 1914, et dans le présent, lors de sa visite des vestiges, dans la Somme.