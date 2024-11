Bachca – Des brosses à cheveux iconiques et écoresponsables

Bachca est une jolie marque française qui propose des accessoires tendances pour nos cheveux. Et c’est pour son univers doux et délicat que j’ai eu un vrai coup de cœur. J’avais donc envie de vous la présenter plus en détail en vous décrivant les pièces élégantes et tendances que j’ai eues la chance de recevoir.

Bachca – Élégance et écologie au service de vos cheveux



J’étais pressée de vous parler de Bachca, car je trouve que la marque mérite d’être encore plus connue. Créée en 2016, sa fondatrice Camille de Bascher a souhaité se lancer dans la fabrication de brosses à cheveux en utilisant des matériaux nobles et naturels. Élaborées avec soin, elles sont à l’image même de la marque : neutres et authentiques. Bachca se démarque également pour le design unique de ses pièces qui intègrent des matériaux naturels et non polluants, afin de réduire leur impact sur l’environnement. La marque possède une boutique à Nantes, dans laquelle nos commandes sont préparées et expédiées. Et elle propose même de graver les brosses à cheveux avec le prénom de notre choix. Une idée de cadeau unique à faire à nos proches, belle initiative !

Bachca – Des brosses à cheveux iconiques

La marque propose donc des brosses à cheveux iconiques qui se distinguent par leurs spécificités. Vous aurez le choix entre plusieurs modèles selon vos préoccupations ou en rapport avec votre type de cheveux : les brosses « démêlage et brillance », « démêlage et volume », « cheveux fins et fragiles », « brushing », et la petite nouveauté, la « Soin Bébé ». Leur esthétisme est superbe avec ce manche fait à partir de hêtre européen durable, une matière noble résistante, et des picots adaptés à tous types de cheveux. Et elles sont made in France !

Pour en savoir encore plus sur la confection de ces brosses, je vous invite à vous rendre sur le site officiel. Tout est parfaitement détaillé dans la fiche qui accompagne chacune d’entre elles. Et cela vous permettra de découvrir les nombreux conseils prodigués par la marque.

D’autres accessoires tendance pour nos cheveux

Bachca propose d’autres accessoires tels que des barrettes et des élastiques. Ils ont été conçus avec minutie également puisqu’ils sont faits en acétate de cellulose, matière durable et responsable, biodégradable, non issue de la pétrochimie et composée de fibres végétales à 70%. Et petit détail, qui n’en est pas un, les packagings sont en carton, entièrement recyclables, et sans plastique.

Bachca – Mon expérience

Lorsque je suis intéressée par une marque, j’aime m’imprégner de son univers en me rendant sur le site officiel. Et lorsque j’observe qu’il est en adéquation totale avec les valeurs qu’elle défend, je suis séduite. Et cela a été le cas avec Bachca.

Parmi les pièces que j’ai eues le plaisir de recevoir, il y a d’abord la brosse à cheveux « démêlage et brillance » que j’ai fait graver. Je vous confirme qu’elle est superbe, j’ai aimé son design épuré et sa matière en bois qui apporte ce petit plus d’authenticité.

Ses promesses :

Démêler en douceur grâce à ses picots en nylon.

Hydrater les longueurs et apporter de la brillance grâce aux soies de sanglier, naturellement gorgées de kératine.

Stimuler la pousse à l’aide des picots qui massent en douceur le cuir chevelu.

Espacer les shampoings

Mon coup de cœur pour la collection Écaille

Enfin, j’avais envie de vous parler de la collection Écaille qui se compose de pinces à cheveux ravissantes en petit et grand format. J’ai notamment eu un coup de cœur pour la forme originale de la barrette rectangulaire qui sublime la coiffure. Bachca a aussi pensé aux enfants en proposant des modèles très sympas : les barrettes clic clac et les élastiques fins. Et tout a été réalisé à la main !

Vous l’aurez compris, je suis tombée sous le charme de Bachca. Et je reste persuadée que les brosses à cheveux feront une super idée de cadeau de Noël !

Cerise sur le gâteau, Bachca propose un diagnostic cheveux avec un questionnaire, et c’est par ici que cela se passe.