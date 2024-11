Green Class, le cinquième tome, Dernier sacrifice

Dernier sacrifice est l’ultime tome de la série post-apocalyptique Green Class, des éditions Le Lombard, paru fin septembre 2024. Une bande dessinée de Jérôme Hamon et David Tako, qui offre un final épique et haletant pour la bande d’adolescents…

Quatre mois plus tard, dans la région des grands lacs, l’unité 3 progresse tranquillement. Ils sont dans le lac qui a disparu. En effet, il n’y a quasiment plus d’eau. C’est ce qu’explique l’unité 3 à la base. Le peu d’eau qu’il reste est en train de se faire la malle par d’énormes crevasses. L’homme au talkie-walkie suggère que les monstres n’aiment peut-être pas l’eau. Il n’a pas le temps de finir sa phrase qu’il se fait tuer par une créature. Les hommes tentent de se défendre, la plupart se fontt massacrer. Un certain Jing découvre la stèle, ainsi que les autres unités qui semblent nourrir la stèle. Il annonce à la base qu’elle semble quasiment activée, avant de se faire, lui aussi, tuer. Au Pentagone, il y a réunion de l’Etat-Major. Il est annoncé que la Chambre des représentants vient de voter une procédure de destitution contre le vice-président.

Le récit reste toujours aussi captivant et haletant. La tension monte d’un cran, pour les jeunes héros qui tentent de retrouver la dernière stèle, grâce aux visions de Naïa. Le groupe progresse difficilement, dans ce monde hostile. Certains semblent même prendre parti pour les créatures, qui pourraient débarrasser la Terre des êtres humains qui ne respectent rien. Mais chacun progresse, tentant de faire au mieux pour ses camarades. La bande dessinée offre un dénouement plein de rebondissements et d’émotions. Les jeunes tentent de conserver la maîtrise de leur destin, en empêchant la dernière stèle d’être activée. Des révélations, des retrouvailles et des combats épiques rythment cet ultime album, dans lequel les personnages restent toujours aussi attachants. Le graphisme demeure captivant et plaisant, avec un trait dynamique et fluide et des personnages expressifs. Le découpage reste également efficace, offrant de belles planches à découvrir.

Dernier sacrifice est le cinquième et dernier tome de la série haletante Green Class, des éditions Le Lombard. Un final épique et émouvant, pour ces adolescents attachants, qui vont tout tenter pour retrouver la dernière stèle et sauver l’humanité.