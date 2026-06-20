La légende de Salomé – Ed. Delcourt

La légende de Salomé est un récit complet, de Jean Dufaux et Eduard Torrents, paru aux éditions Delcourt, en mai 2026. Une bande dessinée captivante qui présente une légende antique, une sombre histoire de famille, entre haine, jalousie et convoitise.

La citadelle de Machaerous domine l’orient de la mer Morte depuis un pic de basalte en forme de cône. Derrière ses murailles s’élève un palais bordé de portiques. Il est surmonté d’une vaste terrasse protégée par une balustrade de bois de sycomore. À l’aube, le tétrarque Hérode Antipas contemple l’horizon. Depuis cette terrasse et distingue bientôt ce qu’il redoutait : le camp d’Arétas, roi des Arabes et émir de Pétra. Depuis la répudiation de sa fille, Arétas mène contre lui une guerre implacable pour laver cet affront. Dans le camp ennemi, un prisonnier implore la clémence en échange de révélations. Sans lui promettre la vie sauve, Arétas accepte de l’écouter. L’homme affirme qu’Antipas sait son armée incapable de résister et qu’il a sollicité le soutien de Rome. Convaincu que Rome n’interviendra pas, Arétas reste sceptique, mais le prisonnier poursuit ses confidences et dévoile d’autres informations décisives.

La bande dessinée plonge au cœur des intrigues qui agitent la cour d’Hérode Antipas. Le contexte présente ambitions politiques, tensions religieuses et rivalités familiales s’entremêlent avec une remarquable intensité. Le récit revisite une figure emblématique de l’Antiquité. Il mêle éléments historiques et traditions légendaires, autour du destin de Salomé, jeune femme prise dans les manœuvres d’Hérodiade et les luttes de pouvoir qui secouent la région. Les complots de palais, les alliances fragiles avec Rome et l’influence grandissante du prédicateur Iaokanann nourrissent une trame dramatique riche en rebondissements. L’atmosphère sombre et tragique accompagne cette fresque où jalousie, désir, vengeance et quête de domination façonnent les choix des protagonistes. Le dessin réaliste d’Eduard Torrents restitue avec soin la splendeur des décors antiques et l’expressivité des personnages, renforçant la dimension romanesque de cette adaptation inspirée des grandes réinterprétations littéraires du mythe de Salomé.

La légende de Salomé est un récit complet et captivant, des éditions Delcourt, qui revisite un épisode célèbre de l’Antiquité. Un album qui mêle intrigues politiques, conflits religieux et drames familiaux à la cour d’Hérode Antipas. Le récit met en scène une Salomé au cœur des ambitions et des manipulations qui conduisent à un dénouement tragique autour du prédicateur Iaokanann.

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