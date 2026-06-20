A la découverte… Un livre pop-up – Ed. Glénat jeunesse

La collection de livres pop-up A la découverte… , des éditions Glénat jeunesse, se complète avec deux nouveaux titres parus en mai 2026. A la découverte de la savane et A la découverte des océans sont deux jolis documentaires, aux pop-up sensationnels, entre mini jeux, maxi infos et thèmes captivants et indémodables !

Derrière la couverture, les deux livres présentent une pochette dans laquelle se trouvent quatorze cartes. Des infos et des jeux, sur chaque carte, en recto-verso, offrent de quoi enrichir ses connaissances et s’amuser avec des jeux variés. La première double page présente une grande illustration, avec un texte de présentation. Des animaux sont mis en avant, avec quelques explications, ainsi que des volets à soulever. Ces volets cachent des informations complémentaires, pour les enfants qui veulent aller plus loin. Derrière ces animations, l’animal présenté, ou le décor, change un peu, permettant de voir des évolutions, des secrets… La double page suivante offre un magnifique pop-up !

Les deux ouvrages proposent une immersion captivante dans l’univers des océans et de la savane grâce à une conception documentaire particulièrement ludique. Une page sur deux dévoile des volets à soulever qui invitent à explorer les informations de manière interactive. Les autres pages révèlent de superbes pop-up apportant relief et émerveillement à chaque découverte. Les nombreuses animations renforcent l’intérêt de la lecture et favorisent une approche pédagogique adaptée aux plus jeunes. Les thématiques animalières, toujours appréciées des enfants, permettent d’observer des espèces fascinantes au fil des pages. Les cartes et activités enrichissent l’ensemble en multipliant les occasions d’apprendre tout en s’amusant. Les jeux restent variés comme les labyrinthes ou les recherches de différences, entre autres. Un texte clair et accessible accompagne cette exploration, tandis que des illustrations délicates et soignées donnent vie à des scènes spectaculaires et pleines de charme.

A la découverte de la savane et A la découverte des océans sont deux nouveaux titres de la collection de documentaires animés, des éditions Glénat jeunesse. Des livres pop-up offrent des documentaires originaux et sensationnels, en volet à soulever, cartes à jouer et à découvrir, ainsi que des pop-up incroyables.

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