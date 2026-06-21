On n’écrit pas sur le bonheur – Ed. Charleston

On n’écrit pas sur le bonheur est un récit de Camille Anseaume, paru aux éditions Charleston, dans la collection Paradis perdu, en mai 2026. Un récit doux, intime et mélancolique, sur le fait de réaliser ses rêves, de vivre heureux, entre humour et réflexion.

Début de l’histoire :

Un après-midi, Camille reçoit l’appel d’une éditrice. Elle souhaite lui confier un projet d’écriture pour une nouvelle collection littéraire reposant sur des thèmes imposés. Une telle proposition constitue une nouveauté, puisque les romans déjà publiés sont nés d’initiatives personnelles. Jusqu’alors, l’essentiel du travail sur commande concernait des guides pratiques rédigés sous pseudonyme. Elle avait aussi activité de prête-plume en plein essor. Cette profession consiste à mettre en mots les récits de personnes qui manquent de temps ou doutent de leurs capacités à écrire leur propre histoire. Au fil des années, cette expérience a permis de multiplier les rencontres marquantes. Camille a pu découvrir des univers inattendus et vivre des situations parfois surprenantes. Bien au-delà du simple entretien, cette démarche exige une écoute attentive afin de faire émerger des souvenirs, des émotions et des réflexions que la personne elle-même ignorait encore…

Avis et descriptif :

Le récit propose une réflexion sensible et pleine de finesse autour d’un sujet aussi universel qu’insaisissable. À travers une écriture mêlant souvenirs personnels, observations du quotidien et questionnements plus larges, l’ouvrage explore la manière dont le bonheur se manifeste dans les existences ordinaires. Une grande justesse se dégage de cette quête intime où humour, tendresse et lucidité s’entrelacent avec naturel. Les réflexions abordent aussi la place de la création littéraire, souvent nourrie par les épreuves davantage que par les périodes heureuses. Les pages invitent ainsi à porter un regard neuf sur ces instants précieux. Ces moments qui composent une vie et dont la fragilité renforce la valeur. Une plume vive et chaleureuse accompagne cette promenade introspective, enrichie d’une touche de fiction inattendue. L’ensemble offre une lecture inspirante, capable de faire sourire, réfléchir et raviver le souvenir de petits bonheurs oubliés.

On n’écrit pas sur le bonheur est un récit de Camille Anseaume, paru aux éditions Charleston, qui explore avec sensibilité la façon dont le bonheur se glisse dans les moments simples du quotidien. Entre humour, tendresse et introspection, l’autrice s’interroge sur la place du bonheur dans la vie et dans l’écriture. La plume chaleureuse et inspirante accompagne cette réflexion, enrichie d’une dimension fictionnelle surprenante.

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