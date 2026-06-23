Squeezie et Lena situations dans la collection Stars d’internet !

Squeezie à l’école d’internet et Lena situations l’étoile des réseaux sont deux nouveaux titres de la collection Stars d’internet, des éditions Hugo jeunesse. Deux livres parus en mai 2026, qui proposent de découvrir la vie de leurs youtubeurs préférés, de les inspirer et de leur donner envie de lire…

Lucas a quitté Astrub depuis tant de jours qu’il en a perdu le compte. À force de traverser les plaines d’Amakna et d’affronter de nombreux dangers, ses bottes ne sont plus que des morceaux de cuir usés. Devant lui se dresse la colline des Craqueleurs, où se cacherait, selon une ancienne rumeur, un fragment du Dofus Émeraude. Dans cette région, les légendes sont souvent prises très au sérieux. Depuis quelque temps, une étrange sensation l’accompagne, comme si une présence invisible le suivait dans l’ombre. Sur ses gardes, Lucas serre son amulette Dragolyre et poursuit sa route. Autour de lui, les vastes champs ont laissé place à des marécages silencieux. Aucun bruit ne trouble le paysage, hormis celui des pierres qui roulent sous ses pas.

Avant de se lancer dans de nouvelles aventures, Lena retrouve toujours ses repères dans sa chambre. Cet espace chaleureux, imprégné d’odeurs familières, accueille ses idées qui prennent forme dans des carnets, sur des feuilles ou parmi de petits objets créatifs. Les couleurs y occupent une place essentielle, apportant énergie, douceur ou sérénité selon les envies du moment. Même lorsque le ciel est gris, cette pièce conserve une atmosphère lumineuse et réconfortante. Après l’école, Lena rentre chez elle, pose son sac et traverse rapidement la maison. À peine la porte franchie, une sensation familière l’enveloppe. Des bruits, des mouvements et une présence rassurante lui rappellent que la maison est bien vivante et pleine d’activité.

Les deux ouvrages offrent une découverte accessible et inspirante de deux figures majeures du numérique. À travers un récit dynamique, chaque livre retrace les étapes marquantes d’un parcours construit grâce à la passion, au travail et à la persévérance. Les difficultés rencontrées, les doutes de l’adolescence, les premiers projets et les réussites occupent une place importante, permettant de mieux comprendre les coulisses d’un succès souvent résumé à quelques chiffres ou vidéos. Les textes mettent également en lumière des valeurs positives telles que la confiance en soi, la créativité, l’authenticité et l’importance de croire en ses rêves. Les nombreux bonus, quiz, repères chronologiques et anecdotes enrichissent la lecture tout en la rendant ludique. L’ensemble constitue une porte d’entrée intéressante vers l’univers des créateurs de contenu et favorise le dialogue entre générations autour des réseaux sociaux et de leurs usages.

Squeezie à l’école d’internet et Lena situations l’étoile des réseaux sont deux nouveaux titres de la collection Stars d’internet, des éditions Hugo jeunesse. Deux romans qui donnent le goût de lire aux jeunes lecteurs à travers leurs créateurs de contenus préférés et inspirants.

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