Le murmure du dragon – BD Jeunesse – Éditions Jungle

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Certains enfants semblent avoir plus de chance que d’autres. Dans le monde du Murmure du dragon, quelques élus sont apparentés à un dragon grâce aux fées et peuvent communiquer avec lui en entendant son murmure. Les autres n’ont plus qu’à les regarder grandir de loin…

Pourtant, Alice, une jeune fille espiègle et passionnée de dragons depuis toujours, rêve plus que tout d’en avoir un. Mais le destin en a décidé autrement !

Dans cette oeuvre, disponible depuis le 4 juin 2026 aux Éditions Jungle, l’autrice canadienne Sarah Mensinga signe une aventure fantasy complète qui rappelle que l’on peut parfois vivre sa passion autrement, même lorsque l’on n’a pas été choisi au départ ! (+8)

Le décor

Devant la chapelle d’un petit village, l’instituteur accueille les enfants et leurs familles. Tandis que les enfants discutent du jour où les fées apportent les œufs de dragons aux enfants apparentés.

Alice mène la discussion avec assurance. Convaincue qu’elle recevra elle aussi un œuf, elle captive ses camarades en leur racontant des histoires toujours plus extravagantes sur sa propre vie. Jusqu’à ce que sa grand-mère débarque... à dos de dragon ! Elle remet aussitôt les pendules à l’heure : non, les parents d’Alice ne sont pas morts, ils parcourent simplement le pays avec leur troupe de saltimbanques. Et surtout, Alice ne recevra jamais d’œuf puisqu’elle n’est pas une « apparentée »…

Malgré cette réalité, la jeune fille continue chaque soir de déposer un panier sur la fenêtre de sa chambre, dans l’espoir qu’un oeuf de dragon viendra un jour le remplir. Sa tante encourage tendrement ce rêve, tandis que sa grand-mère préfère garder les pieds sur terre.

Mais tout bascule lorsqu’Alice découvre Pierrafeu, un immense dragon solitaire que tout le village craint. Pourquoi erre-t-il seul dans la forêt ? Où est passée son apparentée ? Portée par son amour inconditionnel des dragons, Alice décide de mener l’enquête. Une recherche qui va rapidement se transformer en une véritable aventure initiatique !!

Le point sur la BD

Il y a plusieurs années, Sarah Mensinga avait imaginé cette histoire sous la forme d’un roman. Faute de temps, notamment après être devenue mère, le projet était resté dans ses cartons. Grâce aux Éditions Jungle, elle lui offre aujourd’hui une seconde vie sous la forme de bande dessinée jeunesse !

Derrière son univers fantasy/petite maison dans la prairie, Le murmure du dragon raconte finalement quelque chose de très universel : la frustration de ne pas être choisi, de regarder les autres obtenir ce qui nous fait rêver, puis d’apprendre qu’il existe parfois un autre chemin pour l’obtenir !

Alice n’est pas une héroïne exceptionnelle parce qu’elle possède un pouvoir, elle l’est parce qu’elle refuse d’abandonner ce qui la fait vibrer ! Sans jamais être moralisateur, le récit montre qu’il n’existe pas une seule façon d’accomplir ses rêves. On ne possède pas tous les mêmes cartes au départ, mais cela ne signifie pas que notre passion soit moins légitime !

Graphiquement, Sarah Mensinga accompagne son récit d’une palette de couleurs pastel dominée par les verts et les violets. Son expérience dans l’animation transparaît dans des personnages très expressifs et des dragons immédiatement attachants. L’ensemble dégage une atmosphère chaleureuse qui renforce parfaitement la tendresse du récit.

Conclusion

Sarah Mensinga livre une histoire complète, pleine de douceur, d’émotions et d’espoir. Le Murmure du dragon ne raconte pas seulement une histoire de dragons. Il raconte que l’on ne commence pas tous la vie avec les mêmes cartes, mais que cela ne nous empêche pas de trouver notre propre manière de vivre nos rêves et nos passions !!!

Une jolie BD jeunesse, publiée aux Éditions Jungle, qui parlera aux enfants à l’imagination débordante, à ceux qui se racontent des histoires comme Alice, mais aussi à tous ceux qui ont déjà eu le sentiment d’être différents !