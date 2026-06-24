Màlphas 1/2 – Ed. Ankama

Màlphas est un diptyque coloré, qui débute avec ce premier tome paru aux éditions Ankama, en mai 2026. Une bande dessinée de Serena Meo et Moloko qui présente un joyeux capharnaüm, entre humour noir et aventures, mêlant démons, vieux boucs et âmes damnées.

Un démon-poulet vient réveiller sa majesté, l’archiduchesse. Théobald de Crochet III a le privilège de se présente à la duchesse. En effet, en ce noble jour, il lui incombe l’honorable tâche d’accompagner son lever. Le démon-poulet demande à sa sublime horreur d’ouvrir les yeux. Une nouvelle journée pleine d’émotions les attend. Mais le démon-poulet se fait rapidement attraper par le cou. La dame trouve que le petit parle de trop, et elle préférerait qu’il soit son petit-déjeuner. Elle le menace, mais se fait rapidement reprendre par une créature. Blorb aimerait que la duchesse évite de manger les réveille-matin. Effectivement, il devient difficile de trouver des démons qui acceptent ce travail… Puis, il rappelle à sa pestilence qu’ils doivent examiner les nombreux sujets relatifs au district. Alors que Màlphas se prépare, s’habille et se maquille, Blorb continue de lui énumérer tout ce qu’il y a à faire…

La bande dessinée propose une aventure aussi irrévérencieuse que captivante, portée par une héroïne démoniaque déterminée à faire ses preuves auprès de Lucifer. Chargée d’une mission délicate sur Terre, Màlphas se lance dans une quête semée d’embûches, accompagnée d’un assistant aussi attachant qu’imprévisible. L’humour noir, les situations absurdes et les nombreuses références aux mythes religieux et aux légendes célèbres nourrissent un récit particulièrement rythmé. Derrière cette apparente fantaisie se dessinent pourtant des thématiques plus profondes autour de l’identité, de l’acceptation de soi, des rapports de pouvoir et de la place accordée aux différences. Le ton oscille habilement entre satire mordante, aventure fantastique et réflexion contemporaine, sans jamais perdre son sens du divertissement. Le style graphique, coloré et expressif, renforce l’originalité de l’ensemble grâce à des personnages hauts en couleur et un univers visuel singulier. Un premier tome drôle, audacieux et plein de personnalité.

Màlphas est un diptyque mordant et coloré, qui débute avec ce premier tome paru aux éditions Ankama. Un album dense à l’humour noir, entre aventure et quête, qui invite à suivre la fille de Lucifer, tout en interpellant sur des thématiques fortes et contemporaines.

Un album à retrouver aussi sur Amazon