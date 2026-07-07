L’évasion du Colditz – Tome 1 – Ed. Glénat

L’évasion du Colditz est un diptyque, un grand récit d’évasion, des éditions Glénat, qui débute avec ce premier tome, paru en mai 2026. Une bande dessinée de Salva Rubio et Alejandro Gonzalez, qui s’inspire de l’histoire vraie d’une évasion incroyable. Ici, un pilote français veut s’évader de la prison la mieux gardée du IIIème Reich.

En 1941, le capitaine français Gérard Bonaventure, pilote au sein de la Royal Air Force, se voit abattu au-dessus des Pays-Bas. Il parvient à s’éjecter de son avion en flammes. Bonaventure est immédiatement capturé par des soldats allemands et conduit dans un camp de prisonniers. Il tente une première tentative d’évasion, dès la nuit suivante. Cela entraîne son transfert vers le château de Colditz, forteresse de haute sécurité réservée aux officiers alliés déterminés. L’imposant bâtiment, protégé par des falaises abruptes et une importante garnison, accueille des prisonniers de nombreuses nationalités. Bonaventure observe minutieusement les lieux, déjà animé par l’idée de s’évader. Le capitaine s’offre une nouvelle tentative, il se dissimule sous un camion, mais échoue rapidement. Découvert presque aussitôt, il se trouve condamné à trois semaines d’isolement. Il lui est expliqué que la Convention de Genève est respectée dans ces lieux hautement sécurisés, avant de rencontrer le lieutenant Wagner…

Le premier tome de ce diptyque plonge dans une captivante histoire d’évasion inspirée de faits réels, au cœur de la célèbre forteresse allemande réservée aux officiers alliés durant la Seconde Guerre mondiale. Gérard Bonaventure, pilote français réputé pour ses nombreuses tentatives d’évasion, rejoint une communauté de prisonniers. Chaque journée devient une nouvelle occasion de défier les geôliers avec intelligence, audace et ingéniosité. Le récit mêle habilement suspense, humour et stratégie, transformant chaque plan d’évasion en véritable partie d’échecs. Derrière cette aventure rythmée apparaissent également les valeurs de solidarité, de courage et de résistance qui unissent les détenus malgré leurs différences. Le dessin semi-réaliste restitue avec efficacité l’atmosphère du château et la tension permanente qui règne entre prisonniers et gardiens. Un riche dossier historique complète l’album en distinguant les faits authentiques des éléments romancés. Une bande dessinée immersive, aussi divertissante qu’instructive, qui donne immédiatement envie de découvrir la conclusion.

Zugzwang est le premier tome du diptyque captivant et haletant L’évasion du Colditz, des éditions Glénat. Un album qui s’inspire d’un fait réel, d’une évasion légendaire durant la Seconde Guerre mondiale, mêlant ainsi action, suspense et psychologie. Un récit intéressant et enrichissant, qui offre à découvrir autrement cette guerre, à travers un groupe de prisonniers déterminés.

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