Sur les sept mers du monde – Ed. Ouest-France

Sur les sept mers du monde est un roman graphique d’un collectif de grands noms de la bande dessinée, paru aux éditions Ouest-France, en mai 2026. Un recueil de sept nouvelles qui raconte les découvertes, les émerveillements, la persévérance, la science, les animaux marins…

Chaque année, près de 150 expéditions françaises sillonnent mers et océans grâce aux navires de la Flotte océanographique française. Ces missions couvrent de nombreux domaines scientifiques. Il y a les géosciences marines, la biologie, l’écologie, l’océanographie physique, les biotechnologies, les ressources halieutiques et l’exploration des grands fonds. Cette aventure scientifique s’inscrit dans l’héritage d’Anita Conti, surnommée la « Dame de la mer ». Première femme océanographe française, elle a consacré près d’un demi-siècle à l’étude des océans. Elle a embarqué aussi bien sur des bateaux de pêche que sur les premiers navires de recherche. Ses observations et ses récits ont profondément marqué les esprits, tout en sensibilisant le grand public à la richesse et à la fragilité du monde marin. Aujourd’hui, cet engagement se poursuit grâce à l’Ifremer, organisme public de référence. Il coordonne la Flotte océanographique française et poursuit l’exploration des océans.

Le roman graphique propose une immersion passionnante dans l’univers de la recherche océanographique française à travers sept récits complémentaires. Chaque histoire, confiée à un auteur et à un dessinateur différents, met en lumière une mission, un navire ou une découverte scientifique. Elles offrent une grande diversité de styles graphiques et de sensibilités. Des campagnes en haute mer aux explorations des abysses, en passant par l’hommage rendu à Anita Conti et les perspectives de l’océanographie de demain, l’ouvrage révèle le travail collectif mené pour mieux comprendre et préserver les océans. Les préfaces et textes d’accompagnement enrichissent la lecture en apportant un éclairage scientifique accessible à la bande dessinée. Si l’alternance des univers visuels peut surprendre, elle reflète aussi la richesse des approches proposées. L’album reste original, instructif et engagé. Il sensibilise avec efficacité aux enjeux de l’exploration marine et à la protection d’un monde encore largement méconnu.

Sur les sept mers du monde est un roman graphique intéressant des éditions Ouest-France. Un recueil qui met en avant les découvertes, les émerveillements, les scientifiques, les marins, à travers sept récits. Des histoires qui offrent à découvrir autrement ces missions indispensables pour mieux comprendre, connaître et préserver les mers et océans.

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