Arms – Wide Edition – Tome 1 – Ed. Mangetsu

Arms, de Ryouji Minagawa, est à retrouver dans une édition sur le modèle de la Wide Edition, avec un format agrandi et tomes doubles. Un premier tome, paru aux éditions Mangetsu, en mai 2026, qui offre à découvrir ou redécouvrir cette saga haletante entre science-fiction et récit initiatique.

Un enfant est à terre, la main en sang. Une voix l’interpelle et lui demande s’il veut devenir fort. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il jouait tranquillement à cache-cache, dans le terrain vague, devant l’usine… Son corps refuse de bouger. Il se demande s’il va mourir, alors qu’une voix persiste, lui demandant s’il veut cette force. L’enfant semble enseveli, des hommes apparaissent petit à petit. Peu de temps après, il se retrouve à l’hôpital. Un médecin hurle d’ouvrir la salle d’opération, et qu’il faut une transfusion. L’enfant ne veut pas mourir. Autour de lui, il entend les pronostics. Plusieurs organes internes sont touchés, il a une fracture complexe au bras droit, ainsi que plusieurs côtes fracturées. Il entend que son bras droit est irrécupérable, que son cœur ralentit… L’enfant répond enfin à la question et affirme qu’il veut devenir fort !

Ce premier tome propose une entrée en matière captivante mêlant science-fiction, action et suspense. Derrière une apparente vie de lycéen ordinaire, Ryô découvre un pouvoir mystérieux lié à un bras transformé par des nanomachines capables de devenir une arme redoutable. Les révélations s’enchaînent rapidement, entraînant le récit vers un vaste complot où une organisation secrète manipule des adolescents aux capacités extraordinaires. L’intrigue, rythmée par des affrontements spectaculaires et de nombreuses zones d’ombre, développe également les liens entre des personnages marqués par leur passé et contraints d’unir leurs forces. Le dessin dynamique renforce l’intensité des combats tout en mettant en valeur les transformations impressionnantes des ARMS. Cette nouvelle édition au format agrandi sublime le trait de Ryoji Minagawa et permet de redécouvrir un classique du shônen. Un manga efficace, riche en mystères, qui donne immédiatement envie de poursuivre l’aventure.

Arms Wide Edition est un bel ouvrage qui regroupe les deux premiers tomes de la saga des éditions Mangetsu. Un récit de science-fiction qui révèle le destin d’un lycéen pas si ordinaire, qui possède des capacités incroyables, grâce à son bras… C’est un nouveau monde qui va s’ouvrir au jeune homme, entre complot, organisation secrète, manipulations, dangers, combats…

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