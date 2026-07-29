Love, off the record – Ed. PKJ

Love, off the record est un roman de Samantha Markum, paru aux éditions PKJ, en mai 2026. Une romance rivals to lovers universitaire, qui invite à suivre Wyn prête à tout pour battre Three, entre secrets, rebondissements, rivalité, coups bas, sentiments, poste de rêve, journalisme, confiance en soi…

Début de l’histoire :

Wyn et son binôme se lèvent lorsque Christopher, le chef d’édition de La Torche, les interpelle d’un ton agacé. Une question tombe aussitôt : Angela a-t-elle validé les légendes ? Les deux collègues se désignent mutuellement, chacun rejetant la responsabilité sur l’autre. Wyn affirme que son binôme devait s’en charger, tandis que celui-ci soutient qu’il n’avait promis que la mise en forme. L’échange dégénère rapidement en reproches, sous le regard exaspéré de Christopher, qui ne cache plus son impatience. Coincés dans le bureau exigu, les deux journalistes se lancent des regards noirs après quelques coups d’accoudoirs involontaires. Les accusations de mauvaise mémoire et de surdité fusent, sans faire avancer la situation. Christopher finit par mettre un terme à la dispute. Il ne veut rien savoir de leurs excuses ou de leurs promesses, les légendes doivent être prêtes immédiatement.

Avis et descriptif :

Le roman propose une romance universitaire vive et rythmée où rivalité, ambition et sentiments s’entremêlent avec justesse. Deux étudiants en journalisme convoitent le même poste au sein du journal du campus, transformant chaque échange en véritable duel ponctué de répliques mordantes, de défis et de rebondissements. Derrière cette compétition captivante se dessinent pourtant des thèmes plus profonds, comme le manque de confiance en soi, la peur du rejet, les blessures liées au regard des autres ou encore la quête de reconnaissance. L’intrigue trouve un bel équilibre entre humour, tension romantique et enquête journalistique, offrant un récit aussi divertissant qu’émouvant. Les personnages gagnent en épaisseur au fil des pages grâce à des failles crédibles et une évolution convaincante. Une écriture fluide, des dialogues percutants et une atmosphère de campus dynamique font de cette lecture une romance young adult aussi sensible qu’attachante.

Love, off the record est une romance rivals to lovers universitaire, des éditions PKJ, qui met en scène deux étudiants en journalisme prêts à tout pour décrocher le même poste. Entre rivalité pleine d’humour, de tension et de rebondissements se cachent aussi des thèmes plus profonds, comme la confiance en soi, le regard des autres, les blessures personnelles et la quête de vérité. La lecture se trouve dynamique et touchante, portée par des personnages attachants et une intrigue qui mêle habilement romance et journalisme.

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