Tengen Hero Wars – Tome 5 – Ed. Mangetsu

La série Tengen Hero Wars se poursuit avec ce cinquième tome, paru aux éditions Mangetsu, en juin 2026. Un manga de Hiromoto Yasu et Sakanoichi Kubaru qui continue de présenter des combats endiablés entre de valeureux guerriers venus de tous les coins du globe.

Au Q.G. de l’armée de Xiang Yu, plusieurs grandes personnes se retrouvent. Devant le conquérant solitaire, Brutus, Modu Chanyu, Gauvain et Kuroda Kanbei veulent expliquer leur plan. C’est le sage Kuroda Kanbei qui explique qu’ils visent le contrôle total d’une région vallonnée. Selon leurs éclaireurs, l’armée de Sanada est répartie sur trois collines. Celles-ci offrent une vue panoramique sur toute la vallée. Mais, leur ennemi ne possède ni château, ni forteresse jusqu’à leur capitale. Aussi, les collines de Brenon représentent leur unique ligne de défense. Kuroda Kanbei conclut donc que ce lieu sera le tombeau de leur ennemi. L’empereur des pirates se met à rire, et se réjouit de cette configuration simple, comme il les aime ! Gauvain, quant à lui, se redresse et demande ce qu’ils attendent pour aller ravager ces collines. Brutus, lui, reste calme et demande qui lui a fichu des abrutis pareils !

Un cinquième tome qui confirme toute la puissance de la série avec un affrontement spectaculaire où stratégie militaire, intelligence tactique et combats d’une rare intensité se répondent sans temps mort. Les préparatifs des deux armées laissent rapidement place à une bataille nerveuse, riche en rebondissements et en techniques de combat aussi impressionnantes qu’inventives. Les grandes figures historiques revisitées dans un registre héroïque gagnent encore en charisme, tandis que les retournements de situation entretiennent une tension constante. Le rythme soutenu évite toute longueur et rend la lecture particulièrement immersive. Le dessin accompagne parfaitement cette montée en puissance grâce à une mise en scène dynamique, des affrontements lisibles et des effets visuels percutants qui renforcent la violence des échanges. Le manga offre un savoureux mélange d’action, de tactique et de fiction historique, tout en laissant entrevoir des affrontements encore plus ambitieux pour la suite de cette série captivante.

Tengen Hero Wars se poursuit avec ce cinquième tome, des éditions Mangetsu, qui offre toujours de l’action sous tension. Les différents personnages se préparent stratégiquement pour un affrontement qui va tenir toutes ses promesses, entre combats endiablés, retournements de situation…

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