Terres d’Ynuma – L’honorable juge Wonq

L’honorable juge Wonq est le troisième tome de la série fantastique Terres d’Ynuma de l’univers du Monde d’Aquilon. Une bande dessinée de Nicolas Jarry et Jean-Paul Bordier, parue aux éditions Soleil, en juin 2026, qui offre une nouvelle histoire complète, une enquête haletante.

Baga attend patiemment. Trop à son goût… Il pense aux personnes autour de lui, des parasites, rien que de maudits parasites. Bara aurait aimé leur briser la nuque avant de jeter leurs corps dans les abîmes de la vallée. Il aurait laissé leurs misérables carcasses aux Yurei des failles. Mais ce n’est pas de cette façon que le juge rendait sa justice. Le juge Wonq et lui avaient un accord. Baga devait lui obéir et en échange, il tenait en suspens la sentence de mort qui planait au-dessus de sa tête. Baga aurait pu ouvrir le ventre du juge et disparaître dans la nuit. Mais, même pour un paria comme lui, assassiner un vénérable Wuqonq était un crime impardonnable. Ce serpent de juge aux sourires trompeurs le tenait par les gousses. L’affaire sur laquelle il officiait aurait pu être bouclée depuis longtemps. Mais personne ne semblait vouloir écourter son tourment…

L’album vient confirmer toute la richesse de cet univers d’heroic fantasy inspiré des mythes et traditions asiatiques. Une enquête captivante prend forme autour du meurtre d’une jeune elfe, tandis qu’une guerre menace d’éclater entre deux puissants clans si le coupable n’est pas retrouvé à temps. Le juge Wonq, accompagné d’un guerrier aussi redoutable qu’insolent et d’une mystérieuse marionnette animée, forme un trio attachant dont les échanges mêlent émotion, humour et tension. Le scénario combine avec efficacité intrigue policière, magie, folklore et rivalités familiales, tout en développant les coutumes et la mythologie propres aux Terres d’Ynuma. Les planches de Jean-Paul Bordier séduisent par leur élégance, leurs décors minutieux et leur mise en scène dynamique, sublimés par une palette de couleurs envoûtante. La bande dessinée reste dense, originale et passionnante, elle vient enrichir avec talent le vaste univers du Monde d’Aquilon.

L’honorable juge Wonq est le troisième tome de la série d’heroic fantasy Terres d’Ynuma, des éditions Soleil. Un album qui offre un nouveau récit complet, une enquête sous tension, entre amour, rivalité, secrets de famille et magie. L’intrigue se voit portée par trois personnages hétéroclites, qui trouvent facilement chacun leur place.

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