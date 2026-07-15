Eva Jean enflamme Vegas : un show spectaculaire à l’Apollo Théâtre

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Eva Jean enflamme Vegas débarque à Paris dès octobre 2026. Après avoir séduit le public avec son premier opus, l’artiste revient avec un spectacle flamboyant mêlant humour, performances vocales, émotion et extravagance. Rendez-vous à l’Apollo Théâtre pour découvrir un show aussi déjanté que spectaculaire.

Un spectacle haut en couleur entre humour et performances vocales

À partir du mois d’octobre 2026, Eva Jean enflamme Vegas prendra ses quartiers à l’Apollo Théâtre, à Paris, avant de poursuivre sa tournée.

Installé à quelques pas de la place de la République, l’Apollo Théâtre est devenu l’une des scènes incontournables de l’humour et de la comédie dans la capitale. Sa programmation exigeante en fait un véritable tremplin pour les spectacles qui marquent le paysage culturel parisien.

Avec Vegas, Eva Jean propose un deuxième opus encore plus ambitieux.

Le public découvre un univers où les grands standards de la pop, du jazz et du disco côtoient l’humour, l’émotion et des performances vocales étonnantes. La mise en scène d’Alex Goude apporte une énergie supplémentaire à ce spectacle pensé comme un véritable divertissement familial.

Le fil conducteur reste le même : célébrer la liberté d’être soi avec élégance, autodérision et beaucoup de générosité.

Un rêve devenu spectacle

À travers son personnage d’Eva Jean, David Jean poursuit un rêve qu’il partage volontiers avec son public.

L’artiste raconte avoir imaginé un spectacle encore plus grand. Une production ambitieuse. Une mise en scène forte. Des costumes spectaculaires. Un chorégraphe. Un partenaire sur scène. Et même un rêve un peu fou : conquérir Las Vegas.

C’est justement cette envie de voir toujours plus grand qui donne naissance à Eva Jean enflamme Vegas, un spectacle où chaque numéro célèbre les rêves, la liberté et l’audace.

Comme le résume son credo :

« Ceux qui vont le plus loin sont ceux qui rêvent. »

David Jean, un artiste aux multiples talents

Avant d’incarner Eva Jean, David Jean s’est construit une solide réputation dans le monde du spectacle.

Chanteur, auteur, compositeur, comédien, arrangeur, chef de chœur et coach vocal, il navigue depuis de nombreuses années entre le gospel, le jazz, la comédie musicale, le lyrique et le cabaret.

Son expérience ne s’arrête pas à la scène. Depuis quinze saisons, il accompagne les candidats de La France a un incroyable talent en tant que coach vocal. Son savoir-faire est également sollicité dans de nombreuses productions télévisées sur M6, France 2 ou W9, ainsi que par plusieurs personnalités du monde du spectacle.

Aujourd’hui, il revient avec une création encore plus ambitieuse qui promet de faire vibrer le public parisien.

Infos pratiques

À partir d’octobre 2026

Apollo Théâtre – 18 Rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Tél : 01 43 38 23 26

Est-ce que ça vaut le coup ? Clairement oui. Eva Jean propose bien plus qu’un simple spectacle d’humour. Entre performances vocales impressionnantes, personnages hauts en couleur, émotion et énergie communicative, Vegas offre un véritable moment de divertissement. La mise en scène d’Alex Goude apporte du rythme et transforme chaque tableau en numéro spectaculaire. Pour quel public ? Pour les amateurs de spectacles musicaux, de cabaret moderne, d’humour, de chansons et de performances vocales. Une sortie idéale entre amis, en famille ou pour une soirée parisienne pleine de bonne humeur. Durée / rythme Un spectacle rythmé, sans temps mort, alternant chansons, humour et émotions avec une énergie constante. ⭐ Points forts / faibles Les plus : Des performances vocales bluffantes

Une mise en scène dynamique

Humour accessible

Univers pop, jazz et disco très festif

Un artiste complet et généreux À savoir : L’univers cabaret et transformiste assume pleinement son extravagance. 🎯 Verdict clair Eva Jean enflamme Vegas coche toutes les cases du spectacle populaire de qualité : drôle, spectaculaire, touchant et musical. Une sortie idéale pour passer une excellente soirée à Paris avec un artiste qui ne laisse personne indifférent.

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