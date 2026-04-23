Corum – Le chevalier des épées – Ed. Glénat

Corum est une trilogie, qui débute avec ce premier tome intitulé Le chevalier des épées, paru aux éditions Glénat, en mars 2026. Une bande dessinée fantastique, qui présente une épopée vengeresse, menée par David Chauvel et Luca Merli, d’après l’œuvre de Michael Moorcock.

C’était un temps d’océans de lumière et de cités suspendues, où les dieux parcouraient le monde sous d’innombrables formes. Un âge de magie et de créatures d’ombre, que l’on convoquait par la pensée et que seul le sang pouvait chasser. C’était aussi le temps des maîtres de l’épée, tandis que s’amorçait le déclin des Vadhaghs et des Nhadraghs, ennemis. Ils ignoraient encore que les Mabdens, les hommes, autrefois terrifiés par leur propre existence, gagnaient en assurance. Les Mabdens avaient appris à dominer leurs peurs et à avancer malgré leurs faiblesses. Ils conquirent peu à peu les terres de l’Ouest, puis ils dirigèrent leurs voiles vers ceux qu’ils avaient longtemps craints. Ils vivaient retranchés dans des cités isolées et méprisaient ces humains. Mais lorsqu’ils arrivèrent, ils n’apportèrent pas seulement la mort : ils firent naître une terreur si profonde qu’elle ébranla jusqu’aux dieux anciens.

Ce premier tome propose une immersion saisissante dans une fresque de dark fantasy riche et sombre. Le récit met en scène un monde ancien dominé par des forces divines en déclin, bientôt submergé par l’ascension violente des hommes. Un prince déchu, dernier survivant de son peuple, incarne une quête marquée par la perte, la souffrance et un désir ardent de vengeance. Une odyssée périlleuse se déploie à travers des royaumes étranges, des dimensions instables et des territoires empreints de magie noire. Un univers dense se révèle progressivement, mêlant mystère, action, manipulation et tension dramatique, dans cette bande dessinée captivante. Un rythme soutenu guide la lecture, parfois au détriment de certains développements, mais sans nuire à l’efficacité globale. L’atmosphère sombre et envoûtante s’impose grâce à des planches riches en détails et en intensité. L’ensemble reste captivant et pose ainsi les bases solides d’une saga épique prometteuse.

Le chevalier des épées est le premier tome de la trilogie à venir Corum, des éditions Glénat. Une adaptation des sagas de Michael Moorcock qui offre un récit de dark fantasy épique, mêlant vengeance, magie et divinités. Un album sombre, dense et tragique, à retrouver aussi en édition spéciale en noir et blanc.

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