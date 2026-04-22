Alive and Wells – Ed. Milady

Alive ans Wells est un roman de Bailey Hannah, paru aux éditions Milady, en mars 2026. Une romance cowboy et moderne, qui s’inscrit dans un univers western, offrant une intrigue plutôt classique, néanmoins efficace et captivante. Des thèmes forts sont abordés, invitant aussi à la réflexion, et offrant une tension au récit.

Début de l’histoire :

Cecily a passé une grande partie de la journée à imaginer différentes façons de tuer son compagnon, notées au dos d’un ticket de courses, avant d’en brûler toute trace en observant l’horloge du micro-ondes. Les phares de la voiture signalent son retour, et les résidus sont rapidement éliminés dans l’évier. À son entrée, un sourire artificiel apparaît, fruit d’une habitude bien ancrée. Une réponse rassurante évoque une journée agréable à la maison. L’homme impose un geste affectueux brutal, accompagné d’une étreinte oppressante et d’un parfum envahissant. Le corps reste tendu, tandis qu’une bougie parfumée tente de masquer l’odeur suspecte. Rassuré, il détourne son attention vers un repas acheté au restaurant. Des paroles flatteuses suivent, exprimant une gratitude excessive et familière. La scène rejoue une comédie bien rodée, destinée à effacer une dispute matinale et à maintenir une apparence de normalité fragile et trompeuse.

Avis et descriptif :

Le roman s’inscrit dans la tradition de la romance contemporaine ancrée dans un décor entre ranchs et western. L’héroïne marquée par un passé difficile trouve refuge dans de grands espaces où se mêlent travail rural, rodéos et rencontres déterminantes. La relation progressive se construit avec un cow-boy protecteur, respectueux et attentif, offrant une dynamique rassurante malgré une tension émotionnelle constante. Les codes du genre apparaissent clairement, entre attirance croissante, proximité imposée et évolution sentimentale prévisible. Les dialogues apportent légèreté et humour, tandis qu’une galerie de personnages secondaires enrichit l’ensemble. Certains thèmes sensibles, notamment liés aux violences conjugales passées, restent abordés avec pudeur, parfois sans profondeur suffisante. L’intrigue suit un chemin attendu, sans grande surprise, mais conserve une efficacité certaine. La lecture reste agréable, immersive et touchante, elle est idéale pour les amateurs d’ambiances cow-boy et d’histoires romantiques réconfortantes.

Alive and Wells est un roman touchant, des éditions Milady, qui offre une histoire sentimentale contemporaine, entre ranchs et western. Le récit présente une héroïne marquée par un passé difficile, qui tente difficilement de se reconstruire au contact de grands espaces apaisants et d’un patron bourru.

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