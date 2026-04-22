Braquage et anecdotes savoureuses à raconter en soirée – Ed. Delcourt

Braquage et anecdotes savoureuses à raconter en soirée est un one shot, de la collection Pataquès, des éditions Delcourt. Une bande dessinée décalée, de Karibou et Thierry Chavant, parue en mars 2026, qui offre un récit où tout part en vrille, lors d’une affaire de braquage…

À 7 h 38, devant la banque du Crédit d’Épargne, le lieutenant Marlène Taffin, négociatrice pour la police, arrive sur les lieux et interroge un officier sur la situation. Une prise d’otages est confirmée, sans précision sur le nombre de victimes ni sur celui des ravisseurs. Face à ce manque d’informations, une conversation inattendue s’installe. L’officier partage une anecdote sur Damas, présentée comme la plus ancienne ville habitée du monde, apportant un contraste surprenant avec la gravité de la scène. Marlène accueille cette remarque avec intérêt, comme une parenthèse presque absurde dans un contexte tendu. L’échange se trouve rapidement interrompu par un autre agent qui informe Marlène que le QG attend son arrivée. Alors qu’elle s’éloigne, une révélation tombe : son mari figure parmi les otages. Cela ajoute une dimension personnelle et dramatique à cette intervention déjà critique.

Une intrigue de braquage sert de point de départ à une bande dessinée résolument décalée. L’absurdité et la satire s’entremêlent avec une énergie surprenante. Dans une banque assiégée, une négociatrice expérimentée tente de gérer une situation confuse, tandis que malfrats hésitants, forces de l’ordre maladroites et médias en quête de sensationnel alimentent un chaos grandissant. Le récit multiplie les digressions improbables. Il mêle anecdotes insolites, réflexions absurdes et dialogues percutants, créant un humour à la fois grinçant et jubilatoire. Une paranoïa collective s’installe progressivement, révélant des réactions excessives et caricaturales face à l’inconnu. Le dessin accompagne efficacement ce ton loufoque, renforçant le décalage constant entre tension dramatique et comique de situation. L’album propose une expérience originale, imprévisible et audacieuse, capable de surprendre à chaque page. Une lecture atypique, oscillant entre farce contemporaine et critique sociale, qui laisse une impression singulière.

Braquage et anecdotes à raconter en soirée est un album décalé et plein d’humour, des éditions Delcourt. Un récit complet qui invite à suivre une situation de plus en plus chaotique, autour d’un braquage qui va virer à la paranoïa collective, offrant une satire sociale surréaliste.

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