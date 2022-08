Hugo Becker bientôt sur France 2 dans Diane de Poitiers de Josée Dayan aux côtés d’Isabelle Adjani

Dans les prochains mois, on risque de voir très souvent Hugo Becker à la télévision : d’abord sur France 2 à la rentrée dans Diane de Poitiers de Josée Dayan avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre mais aussi dans The new Look sur Apple TV+, une série interantionale avec Juliette Binoche et John Malkovitch notamment, et puis, bien sûr, dans la saison 3 de Je te promets, actuellement en tournage pour TF1. Nous l’avons rencontré lors du 61e Festival de Télévision de Monte-Carlo. Avec enthousiasme, il nous a parlé de ses nombreux projets.

Diane de Poitiers de Josée Dayan sur France 2

A l’automne, Hugo Becker sera Henri II pour Josée Dayan sur France 2, un rôle pour lequel il a appris beaucoup de choses, notamment grâce à un conservateur de musée, qui avait un master sur François Ier. « C’est génial quand on a un prétexte pour s’intéresser à un sujet.Je ne soupçonnais pas qu’il ne voulait pas être roi. Quand il a fini par l’être, il a été un travailleur acharné. On lui envoyé des livres quand il était au combat. »

The New Look sur Apple TV+

On le verra aussi prochainement dans The New Look sur Apple TV+, un projet d’envergure qu’il n’a pas hésité longtemps à accepter. « J’avais joué dans Leonardo en anglais et j’avais très envie de jouer à nouveau dans une autre langue. Et puis, la série est réalisée par le showrunner des Soprano et le casting était génial. » En effet, ses partenaires de jeu étaient Juliette Binoche, John Malkovitch, Maisie Williams, Ben Mendelsohn. Un casting cinq étoiles ! The New Look est un thriller qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale et qui suit le parcours de grands couturiers comme Christian Dior et Coco Chanel, durant le régime de Vichy. « Beaucoup de choses n’ont pas été mises en lumière pendant cette période. La série parle à la fois de la Résistance et du régime nazi. Moi, j’ai la chance d’interpréter quelqu’un qui a existé et qui a symbolisé la Résistance. Après la guerre, il est devenu le mari de Catherine, la sœur de Christian Dior. », nous a-t-il confié. Ce rôle l’a d’autant plus marqué qu’il fait écho à son histoire personnelle : son grand-père était dans la Résistance. « C’était quelqu’un pour qui j’avais une admiration sans commune mesure. J’avais été très impressionné que le ministère des armées se rende à son enterrement pour faire un discours. J’ai aussi eu accès à des documents révélant ses actes dans la Résisitance. Tout cela m’a marqué. J’ai été content de faire ce rôle pour mon grand-père. »

Friand de projets très différents

Depuis le début de sa carrière, Hugo Becker a enchaîné des rôles et des projets très différents. « Très vite, j’ai essayé de toujours faire des choses différentes. J’ai par exemple fait Chef, un thriller où je jouais un type qui sortait de prison. Juste après, j’ai fait Au service de la France, une comédie satirique dans les années 60 complètement barrée. J’ai aussi joué un mec qui a des dents en fer et des tatouages dans Paradise Beach. Même au sein des séries, au fil des saisons, j’ai insisté pour changer de tête. Le spectateur n’a pas envie d’être lassé. Ca me plaît d’être appelé pour des projets un peu atypiques. »