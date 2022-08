10 étapes vers le sport à l’école

Chaque année, de plus en plus de gens pensent à un mode de vie sain, et nous parlons non seulement d’abandonner les mauvaises habitudes, mais aussi d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique modérée.

Beaucoup ne savent pas comment et où commencer leur voyage vers un mode de vie sain, comment commencer à faire du sport et comment vaincre la paresse, à cet égard, beaucoup renoncent à prendre soin d'eux sans commencer.

Les 10 étapes suivantes vers le sport vous aideront à transformer vos pensées en actions.

Étape 1 : Sensibilisation

Le sport, c’est la vie. Il est nécessaire de comprendre l’importance du sport dans la vie des gens car le sport est un passe-temps intéressant, un grand passe-temps, un moyen de perdre du poids et de rester en forme, ainsi qu’une bonne santé et un bien-être.

Comprendre l’importance du sport dans votre vie vous aidera à commencer à le faire clairement et en toute confiance.

Étape 2 : Choisir une direction

Familiarisez-vous avec les sports, les disciplines sportives, les activités sportives de groupe et le gymnase. Il existe de nombreuses possibilités de s’impliquer dans le sport : sport et danse, yoga, fitness, aérobic, boxe, natation, course à pied, gym, etc. Déterminez par vous-même la direction qui vous plaît.

Étape 3 : Établissement d’objectifs

Fixez-vous un objectif et allez-y. Par exemple, pour perdre du poids de 5-10-20 kg, gonfler les muscles abdominaux, retirer le ventre et les côtés et résoudre les problèmes de douleurs au dos ou aux jambes. Avoir un objectif vous aidera non seulement à démarrer, mais servira également de motivation pour le mener à bien.

Un coach sportif vous aidera à établir un plan pour atteindre votre objectif (si nécessaire, vous devriez consulter votre médecin).

Etape 4 : Shopping

Pour booster votre motivation à faire du sport, rendez-vous dans un magasin de sport et choisissez des chaussures et des vêtements pour le sport. Il est beaucoup plus agréable de commencer à faire de l’exercice dans des vêtements professionnels et neufs que dans des T-shirts étirés et anciens. Ne négligez pas l’aide d’un consultant en magasin de sport, car il vous aidera à choisir le bon modèle de chaussures, la taille des vêtements, la palette de couleurs et d’autres préférences individuelles.

Étape 5 : Une bonne nutrition

Avant de faire du sport, vous pouvez vous préparer physiquement et mentalement. Cela aidera à une alimentation équilibrée et au rejet des mauvaises habitudes.

Familiarisez-vous avec les produits et les plats d’une alimentation équilibrée, étudiez leur teneur en calories et le processus de cuisson. Même après plusieurs semaines d’une alimentation équilibrée, les résultats seront perceptibles : vous vous sentirez mieux, la force et l’inspiration apparaîtront, le processus de perte de poids commencera et vous pourrez commencer à faire du sport en toute sécurité.

Étape 6 : Essais

Au stade initial, il est préférable d’essayer plusieurs types d’activités physiques et de déterminer celle qui vous convient le mieux. Pour ce faire, vous pouvez choisir quelques-uns des types d’activité physique les plus intéressants pour vous et ressembler à des entraînements d’essai. Par exemple, une fois à la piscine, une autre fois à la salle de gym et la fois suivante — en aérobic. Cela vous aidera à essayer d’étudier le processus de formation de l’intérieur, à comprendre ce que vous aimez le plus et à décider de cours supplémentaires.

Étape 7 : Accès à l’information

Nourrissez l’intérêt pour les sports et les modes de vie sains. Commencez à lire des livres et des magazines pertinents, trouvez des vidéos sur une nutrition et un entraînement appropriés sur Internet et abonnez-vous à des blogueurs diététiques et à des entraîneurs de fitness sur les réseaux sociaux. Après tout, les informations sur une bonne nutrition et le sport sont très importantes. Il vous aidera également à trouver des réponses à vos questions sur un mode de vie sain.

Étape 8 : Entraînements réguliers

La régularité des entraînements et des sports. Bien sûr, il n’est pas nécessaire de faire du sport tous les jours et d’y consacrer tout son temps libre, mais encore faut-il se faire un planning d’entraînement. Planifiez un programme d’exercices hebdomadaire et respectez-le. Par exemple, 2 fois par semaine courir le matin ou le soir pendant 30 minutes, 1 gym et 1 yoga ou natation. L’horaire et les types d’activité physique dépendent de votre ressource en temps et en efforts.

Il peut comprendre une ou plusieurs activités. Il faut choisir un moment opportun et ne pas manquer de sport.

Étape 9 : Obtenir de l’aide

Pour atteindre l’objectif plus rapidement et plus correctement, vous pouvez vous entraîner individuellement avec un entraîneur. L’entraîneur créera un programme individuel pour vous, vous donnera des conseils et des recommandations sur la façon d’effectuer des exercices et vous consultera sur des questions d’intérêt concernant l’activité physique et une bonne nutrition. Les cours avec un entraîneur sont pertinents à toutes les étapes du développement physique, du débutant au professionnel.

Vous pouvez également travailler avec un ami ou une personne partageant les mêmes idées, en vous soutenant et en vous motivant mutuellement. Beaucoup plus facile et plus intéressant de travailler avec quelqu’un.

Étape 10 : N’abandonnez pas

Fixez-vous de nouveaux objectifs et allez-y, essayez de nouveaux exercices et familiarisez-vous avec de nouveaux sports. Et le sport fera définitivement partie de votre vie.