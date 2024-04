Ringana : Le coffret cadeau “a Fresh Start” pour bébé

Plongez dans l’univers enchanté des soins pour bébés avec le fabuleux coffret cadeau “A Fresh Start” de Ringana ! C’est bien plus qu’un simple cadeau, c’est une invitation à découvrir une routine de soins magique pour nos précieux petits trésors. Ce coffret en édition limitée est une véritable boîte à trésors, renfermant tous les produits essentiels pour chouchouter la peau délicate de nos tout-petits.

Imaginez-vous, ouvrant ce coffret magnifiquement conçu et découvrant une gamme complète de produits conçus spécialement pour répondre aux besoins uniques de la peau sensible des bébés et des enfants.

Dans ce coffret, vous découvrirez pas moins de 5 produits conçus spécialement pour la peau délicate de bébé. Avec en plus un cadeau supplémentaire !

Ringana “a Fresh Start”, un coffret rempli d’amour

Commençons par explorer les trésors contenus dans ce coffret :

FRESH Baby Body & Hair Wash : Ce gel lavant 2 en 1 est un véritable allié pour le bain de bébé. Il nettoie en douceur la peau délicate de bébé ainsi que ses premiers cheveux, grâce à des tensioactifs particulièrement doux. La formule douce ne pique pas les yeux et préserve l’hydratation naturelle de la peau, laissant la peau de bébé douce et souple après chaque utilisation. FRESH Baby Oil : Cette huile de soin et de massage pour bébé est spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques de la peau sensible des tout-petits. Sa formule douce et naturelle hydrate et nourrit la peau en profondeur, renforçant ainsi la barrière cutanée et la protégeant du dessèchement. Elle peut être utilisée pour les massages relaxants ou pour hydrater la peau après le bain. FRESH Baby Bum Cream : Cette crème apaisante pour le change est indispensable pour protéger la peau délicate de bébé contre les rougeurs et les irritations. Sa formule douce et efficace calme instantanément les irritations et favorise la guérison des éventuelles rougeurs, laissant la peau de bébé douce et confortable. FRESH Baby Bum Foam : Cette mousse nettoyante pour bébé est une alternative écologique aux lingettes humides. Sa texture légère et douce nettoie en profondeur la peau sensible de bébé au niveau des couches, tout en la nourrissant et en l’apaisant grâce à des extraits d’hamamélis et de coton. Elle est parfaite pour une utilisation quotidienne, offrant une hygiène optimale tout en préservant l’équilibre naturel de la peau. FRESH Baby Cream : Cette crème de soins pour bébé est spécialement conçue pour répondre aux besoins spécifiques de la peau sensible des tout-petits. La peau des bébés et des enfants est souvent sujette à la sécheresse et à l’irritation, c’est pourquoi il est essentiel d’utiliser des produits doux et hydratants.

Des produits de qualité

Ce qui rend ce coffret encore plus extraordinaire, c’est la qualité exceptionnelle des produits qu’il renferme. Tous les produits de la ligne FRESH baby sont formulés avec des ingrédients naturels et respectueux de la peau, garantissant ainsi une expérience de soin sûre et agréable pour nos tout-petits. De plus, ils sont testés dermatologiquement, ce qui vous offre une tranquillité d’esprit totale.

Et en plus, en cadeau vous aurez une très jolie serviette de bain en coton bio pour envelopper bébé de plein d’amour !

En résumé, le coffret cadeau “A Fresh Start” de Ringana est le cadeau parfait pour les jeunes parents soucieux de la santé et du bien-être de leur bébé. Offrez à votre tout-petit le meilleur des soins naturels avec cette sélection de produits doux, sûrs et efficaces, conçus spécialement pour prendre soin de sa peau délicate dès les premiers jours de vie.

Vous pouvez vous offrir ce coffret ou l’offrir à de futurs parents ! A vous de jouer !

Shoppez votre coffret A fresh Start sur Ringana >>

5 produits, 1 serviette en coton. 55,50€