Hôtel Dracula ouvre ses portes le 19 juin prochain. Réservez vite pour une expérience en réalité virtuelle palpitante pour affronter vos peurs et vivre des frissons collectifs. Les frissons ne sont plus réservés à Halloween ! L’invitation est lancée par le Comte Dracula himself !

Un cauchemar collectif en VR

Les amateurs de sensations fortes vont être ravis ! Cette expérience virtuelle, inspirée des grands mythes de l’horreur, vous fera voyager aux origines de la peur. Vous serez les héros malheureux de cette histoire qui se vit (et se subit) à la première personne.

Paris sous l’emprise de Dracula

Attention, Parisiens ! Cette expérience de réalité virtuelle ultra-réaliste s’apprête à vous glacer le sang. Dans un espace atypique de 600 m2, vous serez invités à hanter les couloirs climatisés de l’Hôtel Dracula, entre deux cocktails sanguinolents. Prêts à découvrir le scénario grinçant qui se cache derrière chaque porte de cette maison de l’horreur ?

Le train fantôme du futur

L’Hôtel Dracula promet de séduire les fans d’épouvante et les amateurs de sensations fortes. On dirait bien que le train fantôme a trouvé son remplaçant du futur !

Alors, prêts à affronter vos pires cauchemars en compagnie de Dracula ?