Thellus Le cycle d’Eva Samas – Tome 1

Thellus est une nouvelle série de science-fiction, des éditions Glénat, plutôt originale, proposant deux cycles de deux tomes, puis un album final, en un cinquième tome. Une bande dessinée de Simona Mogavino et Carlos Gomez, parue en mai 2024, qui offre une épopée de science-fiction intéressante.

Aux frontières de la grande chaîne de montagnes du continent de Kitum, six mois avant la rébellion, une jeune fille et son acolyte passent dans le dédale. Eva explique à Molosso qu’ils doivent trouver un abri avant la nuit. Alors qu’elle est sur le point de trouver le lieu idéal, un cri les surprend. Avec ses lunettes, la jeune fille aperçoit des ennuis en approche… En effet, des créatures sur des montures à pattes ou ailées, sont à leur poursuite. Une course folle débute, mais Eva ne compte pas se laisser faire et arrive à en tuer un ! Molosso tire également, mais ne voit pas le filet qui se tend au-dessus de lui. Il est rapidement pris au piège. Eva veut venir l’aider, mais c’est sa monture qui se fait avoir. La jeune fille tombe à terre ! Elle voit son ami se débattre sous le filet…

Le récit présente un univers chaotique, un monde tyrannique, où des hommes et femmes travaillent dans la pauvreté, pour des puissants, qui sème la terreur. Dans ce monde, élevée dans les entrailles de la mine d’or de Kitum, Eva, curieuse de tout, semble piégée… Certains, cependant souhaite la liberté, rêve de rébellion. C’est le cas du frère d’Eva qui va affronter un chasseur et fuir, par la suite… Ainsi, la bande dessinée présente un univers dense et sombre, plutôt bien mené et intéressant. Eva va se révéler et se découvrir, changeant ainsi son destin à jamais. Le space opera aborde les thèmes de l’esclavagisme, de la tyrannie, de la liberté, offrant une lueur d’espoir et une aventure incroyable qui se prépare. L’album est rythmé, avec des flashbacks, de l’action et une héroïne forte et déterminée. Le dessin est singulier, il se veut réaliste, offrant un graphisme plaisant et travaillé.

Thellus – Le cycle d’Eva Samas est un premier tome d’une épopée de science-fiction, des éditions Glénat. Un album captivant, qui présente une aventure épique, empreinte d’archéologie et de mythologie, présentant un monde chaotique, sombre, entre secrets et mystères.