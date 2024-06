La box Manly, allié du quotidien

La box Manly propose un look frais et soigné, aux messieurs qui manquent de temps et d’envie, pour chercher les meilleurs produits ! Une belle idée cadeau pour la fête des pères, pour un anniversaire, ou pour Noël, qui plaira tant pour les soins que pour les accessoires, afin arborer un look puissant et raffiné.

La box Manly propose aux hommes de prendre soin de soi, avec l’aide d’une box, loin d’être l’apanage des femmes ! Dans cette optique, le concept de Manly suggère d’affronter les défis de la vie moderne, avec force et résilience, et tout en virilité. Ainsi, des essentiels en matière de soins et d’accessoires sont présentés tous les mois. Les box permettent aux hommes d’arborer un look à la fois puissant et raffiné.

Pour le mois d’avril, la box présente son incontournable fascicule, un gel lavant corps et cheveux Terre de Mars, ainsi qu’une casquette de la marque Toff & Trapp’s. Le fascicule revient sur les deux produits du mois, ainsi qu’un conseil mode de Teddy. Le tout se présente dans une boîte catonnée, plutôt simple, sobre, mais élégante, et surtout recyclable. Avec un petit mot à l’intérieur du couvercle.

Le gel lavant corps et cheveux Irrévérence de la marque française Terre de Mars offre un soin nourrissant et complet. Un gel lavant biologique, 2 en 1, parfait pour le corps et les cheveux. Dans un format voyage, de 100ml, le tube est pratique à emporter en week-end ou en vacances. La formule avec de l’extrait de café, l’aloé vera, extrait de feuilles de romarin, agit efficacement, laissant une peau propre, nourrit et fraîche. Le gel garde aussi les cheveux légers et doux, tout en respectant le cuir chevelu sensible. Le parfum reste frais et doux, très plaisant sur la peau et dans les cheveux.

L’accessoire de la box est une casquette en velours fin, de couleur kaki, de la marque Toff & Trapp’s. Un accessoire de mode polyvalent et tendance, qui permet de compléter de nombreux looks ! La couleur, ici, se marie facilement avec plusieurs autres couleurs, permettant de compléter différentes tenues, ou jouer en décaler. Le velours très fin, voir soyeux, apporte un côté habillé, assez plaisant. La casquette en polyester et coton, se lave à la main, en taille M, et réglable. L’attache est solide, en acier, pour resserrer ou desserrer, et ajuster parfaitement le couvre-chef ! Un produit aussi cool, que fun et agréable à porter, qui saura plaire, surtout avec les beaux jours à venir.

La box Manly est un coffret qui vient accompagner les hommes, dans leur quotidien, entre soins et plaisir ! Un coffret avec un soin cosmétique et un accessoire, pour toujours être à la mode, élégant et fun à la fois, un homme moderne qui sait aussi prendre soin de lui ! Une idée cadeau, pour la fête des pères, un anniversaire, ou encore pour Noël…