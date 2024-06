Premiers pas en hiéroglyphes – Ed. Larousse

Premiers pas en hiéroglyphes est un cahier souple, des éditions Larousse, paru en avril 2024. Un petit ouvrage idéal pour s’initier aux hiéroglyphes égyptiens, tout en découvrant la fascinante culture antique. Un cahier avec plein d’exercices ludiques et passionnants, qui immerge rapidement les lecteurs et lectrices.

C’est avec un sommaire complet que débute le cahier souple. Une introduction fait suite. Elle explique que les textes pharaoniques, gravés ou peints, furent pendant longtemps considérés comme un ensemble d’écrits mystérieux et magiques. Les hiéroglyphes restent les témoins d’une civilisation grandiose, ancestrale, mais disparue. La langue égyptienne combine à la fois des signes vocaliques et des signes sémantiques, qui représentent le sens. L’écriture apparaît comme un système complexe. Il semble plus proche du système des idéogrammes comme en chinois ou en japonais. La langue, l’écriture, la prononciation et les signes à un seul son, deux sons et autres signes se trouvent tour à tour présentés.

Le petit cahier souple semble très complet et fort intéressant. Une introduction dense permet de découvrir, dans un premier temps cette langue, son écriture et ses prononciations, avant de se mettre à l’œuvre. En effet, après l’introduction, les premiers exercices arrivent ! C’est avec les personnes que débute la découverte, avec un paragraphe qui offre des informations et des exercices à résoudre. L’approche est ludique, assez captivante, pour comprendre et apprendre, tout en découvrant la civilisation disparue. Des encadrés à retenir, la grammaire, des infos utiles, des attentions sont à retrouver au fur et à mesure des pages. Le cahier souple propose de s’initier, à son rythme aux hiéroglyphes, d’enrichir son vocabulaire, d’assimiler les mots essentiels, et de découvrir la civilisation égyptienne. A la fin de l’ouvrage, les solutions des exercices permettent de vérifier les acquis.

