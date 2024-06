Le chemin des étoiles – Invitation dans un autre monde – Éditions Jungle

Partagez





Dans son monde imaginaire, la petite Gaëlle se sent en sécurité contre les « agressions » du quotidien. Et, le jour où elle rentre au collège, le chemin des étoiles n’est pas très dur à retrouver pour elle !

Accompagnée par ses amis/es invisibles pour les autres, mais bien présent pour elle, elle traverse un monde magique dont elle est la seule à avoir la clé.

Pourtant, il va bien falloir qu’elle revienne à la réalité un jour….

Un one shot merveilleux pour expliquer les émotions d’une enfant atteinte de troubles dissociatifs.

À retrouver chez Jungle depuis le 23 mai 24.(+13)

Le décor :

Une rentrée scolaire devant le collège…

Gaëlle est excitée comme une puce à l’idée de prendre le chemin que tous les enfants suivent !!! Ses parents sont un peu stressés, mais elle leur montre qu’elle est prête à affronter cette nouvelle situation. Malgré tout, une fois seule, d’étranges créatures commencent à se former derrière ses pas. Avec un certain énervement, elle se retourne pour les gronder et leur confirmer qu’elle souhaite être seule pour ce qui semble être un véritable défi pour elle : Prendre son premier cours au collège avec les autres enfants.

D’ailleurs, certains la remarquent en train de parler dans le vide, ce qui ajoute au mal-être naissant. Mais, Gaëlle est courageuse et continue vers la salle de classe.

C’est très dur pour elle de passer sans se faire remarquer au milieu de tous ces enfants qui se chamaillent, hurlent, jouent, la bousculent même par inadvertance.

Elle se cache dans les toilettes pour se recentrer sur elle-même et souffler un bon coup. Ce qui lui vaut un petit retard pour enfin se retrouver au bon endroit.

La professeure, conciliante, l’accueille tout de même chaleureusement. Et elle parvient même à se faire une première amie. Elle doit tout de même lutter très fort pour faire disparaître ses amis imaginaires qui la tentent pour lui venir en aide.

Et c’est lors du déjeuner que l’incident se produit. Sa nouvelle amie et les autres la rejettent. Elle ne peut plus tenir, et son propre univers magique prend enfin toute la place autour d’elle…

C’est une crise énorme dont elle va devoir se sortir… Mais pas sans aide.

Le point sur la BD :

“À tous les enfants élevés par des loups À ceux qui aiment courir et tomber, Qui pensent que c’est incroyable De rester sur terre Juste parce que le ciel est plus immense couché …”

Sous ses airs de conte merveilleux aux créatures amicales, le chemin des étoiles nous présente le monde imaginaire d’une enfant en proie à des troubles dissociatifs. Une vision intéressante, une vue de l’intérieur de cet imaginaire personnel, que nous propose Valentina Venegoni. Son scénario nous projette dans un univers de bien-être et de protection, qui s’avère devenir dangereux.

Elle nous explique, de la sorte, la maladie mentale, les sentiments « subis » ou ressentis par la protagoniste principale. Les illustrations de Paola Amormino et les couleurs d’Elena Bia (alias Ofride), nous font comprendre cette envie de rester dans cet univers extraordinaire, avec ses « amis », étranges, qui font à la fois peur et rassurent !

L’évolution du récit se fait aussi délicieusement qu’une promenade dans un conte. Sans trop alourdir le sujet principal, nécessaire et important, en une histoire complète publiée aux Éditions Jungle.

La conclusion :

Les autrices parviennent à nous faire croire à quelque chose d’épatant, avec ces graphismes étourdissants de magie, et de naïveté, et pourtant ! Le chemin des étoiles aux Éditions Jungle parle de maladie, sans en prononcer le nom, d’amour familial, et de guérison ! C’est beau, effrayant aussi et c’est construit en total paradoxe permanent, pour nous faire ressentir la dualité qui se bouscule à l’intérieur de ce cerveau d’enfant ! Pari réussi tout en douceur pour ce one shot curieux, mais nécessaire.