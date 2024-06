Le tome 6 d’Idéfix et les Irréductibles est enfin sorti !

Préparez-vous, amateurs d’aventures gauloises, Idéfix et ses fidèles compagnons sont de retour ! Le 12 juin 2024 marque la sortie explosive du sixième tome de cette série adorée, intitulé La forêt lumière. Ce nouvel album, illustré avec brio par Jean Bastide (oui, celui de Boule et Bill !), nous promet 72 pages de péripéties hilarantes et pleines de rebondissements. On vous en dit un peu plus sur les 3 histoires de ce nouveau tome. Mais chuuuut, on ne vous dira pas comment cela se termine !

Dans la première histoire, La forêt lumière, on retrouve le machiavélique architecte Anglaigus, qui a décidé de tracer une nouvelle route entre Lutèce et Rome, au détriment de nos précieux arbres gaulois. Mais Idéfix et les Irréductibles ne comptent pas laisser faire ! Pour contrer les plans des Romains, ils devront faire preuve de ruse et d’ingéniosité. Et croyez-moi, ils ont plus d’un tour dans leur sac !

La deuxième histoire, dans Le retour de Chevrotine, une histoire tirée de la saison 2 et inédite, Chevrotine est de retour, et elle est furieuse. Sous l’ombre de Camulogène, elle prépare sa vengeance contre les Romains. Mais attention, les plans de Chevrotine ne plaisent pas à tout le monde, et les Irréductibles devront intervenir pour rétablir l’ordre.

Enfin, Des miettes et des jeux, nous plonge en pleine panique à Lutèce ! Le pain a disparu, plus de miches, plus de quignons, rien. Asmatix et ses amis lancent une enquête palpitante qui les mènera au cœur du Cirque de Mercurocrum. Une course contre la montre, ou plutôt contre les Romains, orchestrée par le général Labiénus, promet de l’action et des éclats de rire à chaque page.

Les nouvelles aventures d’Idefix, des histoires qui ont du chien

Chaque histoire est un cocktail de rires et d’aventures, où l’on retrouve bien évidemment Idéfix, mais aussi nos Irréductibles Padgachix, Turbine, Voldenuix, Baratine, Asmatix et bien d’autres. Nos héros se démènent dans les rues de Lutèce, et les Romains n’ont qu’à bien se tenir !

Cerise sur le gâteau (ou la gamelle), la couverture de cet opus est phosphorescente, ajoutant une touche magique à votre collection !

Cette édition spéciale est aussi un hommage à Olivier Jean-Marie, le talentueux scénariste disparu en 2021. Les Éditions Albert René saluent son immense contribution à l’animation française avec des chefs-d’œuvre tels que Oggy et Les Cafards, Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke, et Les Zinzins de L’espace.

Ainsi, on adore retrouver nos boules de poil, même si c’est toujours trop court ! Et c’est sans compter la petite plongée dans l’univers d’Astérix avec quelques caméos de personnages bien connus.

Vivement le prochain tome (qui sortira en octobre de cette année) !

Et ce n’est pas tout, cette année c’est les 65 ans d’Astérix!

Cette année, nous célébrons le 65ème anniversaire d’Astérix avec une multitude de festivités ! En plus du 6ème tome d’Idéfix, notre irréductible toutou sera à l’affiche d’une 2e saison de son dessin animé qui ravira les fans de tous âges.

En parallèle, attendez-vous à découvrir de nouvelles éditions des albums d’Astérix. Ainsi, quatre nouvelles éditions avec des cahiers documentaires mis à jour (en tirage limité) seront publiées. Les livres spécialement réédités seront : Astérix et les Jeux Olympiques (une édition spéciale et une édition de luxe), Astérix chez les Belges et Astérix et le Domaine des Dieux. Par toutatis, on attend avec impatience tout ça !

Les célébrations culmineront au Parc Astérix, qui fête ses 35 ans avec une comédie musicale gauloise et une nouvelle attraction sensationnelle : la Tour de Numérobis !

De plus, à partir du 7 septembre, plongez en réalité virtuelle dans le tout premier escape game Astérix !

Une véritable année de festoiements pour tous les irréductibles Gaulois, on vous l’avait dit et l’année n’est pas terminée… !

Tonnerre de Zeus, ça promet cette année je le sens !