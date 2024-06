Autreville – Ed. Sarbacane

Autreville est un récit complet de David de Thuin, paru aux éditions Sarbacane, en mai 2024. Une bande dessinée singulière, bien menée, qui proposant de découvrir les retrouvailles d’amis d’enfance, entre un huis clos et une histoire de meurtres…

Dans un atelier un âne confie à son collègue que c’est le dernier tableau qu’il peint ! A côté de lui, le canard affirme que celui-ci est plus abstrait que ce qu’il fait d’habitude. L’âne affirme qu’il avait envie de changer sa façon d’aborder les toiles. Malheureusement, le tableau ne sera pas sec pour le vernissage de samedi. Puis, il demande si le canard sait avec qui il expose. Il s’agit de Rodolphe Gorba. Le canard réplique que ses peintures sont géniales ! Mais l’âne répond aussitôt que le mec est imbuvable ! Le collègue comprend, il explique qu’il lui est arrivé quelques fois de rencontrer des gens dont il adorait le travail, mais il a souvent été déçu, par la suite… En effet, ces personnes, humainement, n’étaient pas à la hauteur de leurs créations ! L’âne pense que son ami le verra samedi pour se faire son propre avis.

Mais le canard, du nom de Stéphane, explique qu’il ne sera pas présent, car il part rendre visite à des amis d’enfance. Ainsi débute un voyage et des retrouvailles étranges, inquiétantes, entre révélations, histoires d’amour, souvenirs, sentiments et meurtres. La bande dessinée est découpée en deux parties. L’une présente les retrouvailles en automne des amis d’enfance, dans le nord, puis l’autre, dans le sud, au printemps. Un climat de tension, de suspicion apparaît, dès lors que tout le monde est au courant des affaires de meurtres, dans la région du nord, à Autreville. Des situations inconfortables, de l’humour noir, des confidences, des inquiétudes offrent un huis clos réussi, entre angoisses, bonheur des retrouvailles, bons souvenirs et passé douloureux. Un joli mélange maîtrisé qui présente une belle dynamique de lecture. Une enquête intrigante pour cette bande de copains qui semble soudée. Le dessin est simple, proposant un univers anthropomorphique plaisant.

Autreville est un récit complet, un huis clos captivant et psychologique, des éditions Sarbacane. Un week-end de retrouvailles pour cinq amis d’enfance, qui s’entremêle avec une inquiétante enquête de meurtres, entre angoisse, suspicion, tension, défiance, conflits, étiquettes, confidences…