Dessange avait déjà eu l’occasion de me séduire avec la gamme dédiée aux cheveux sensibilisés que je continue d’utiliser ponctuellement lorsque mes longueurs semblent assoiffées. Récemment, j’ai eu l’occasion de tester la gamme « Symbio Sun » qui annonce l’arrivée des vacances d’été. Des soins pensés pour chouchouter nos cheveux longtemps exposés au soleil, avec ce petit truc en plus qui fait penser aux vacances au bord de la mer : une délicieuse odeur de noix de macadamia !

Dessange Phytodess prend soin de nos cheveux cet été

Dessange n’hésite pas à créer des soins ciblés pour répondre à nos exigences capillaires. Il était donc tout à fait logique que la marque dédie une gamme entière à l’exposition au soleil. Petite nouveauté – assez inédite pour le coup – la marque a trouvé intéressant de proposer des soins capillaires que l’on peut également utiliser pour le corps. Pas besoin de transporter une ribambelle de soins, Phytodess « Symbio Sun » s’occupe de tout, avec en prime une sensorialité incroyable, une odeur gourmande et addictive qui sent bon l’été.

La gamme « Symbio Sun »

En été, j’aime utiliser des soins un peu différents, plus olfactifs pour le coup. Vous savez, ces petites odeurs proches du monoï annonciatrices de doux moments à lézarder au soleil ? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Mais qui dit été, dit soleil et dit protection solaire, pour le corps certes, mais aussi pour les cheveux. Et il est important d’utiliser des soins hydratants appropriés, surtout pour éviter qu’ils ne sèchent trop et ne deviennent cassants.

La gamme « Symbio Sun » se compose de 4 produits que l’on peut utiliser les uns avec les autres :

Le shampoing intégral cheveux et corps « hydratation et douceur »

Le shampoing solide cheveux et corps « nutrition et douceur »

Le spray démêlant pour cheveux exposés, naturels ou colorés « hydratation et éclat »

L’huile protectrice pour cheveux secs exposés, naturels ou colorés « protection et nutrition »

Vous l’aurez compris, Phytodess « Symbio Sun » propose d’hydrater nos cheveux en profondeur, de les nourrir et de les protéger des agressions extérieures, telles que le sel, le chlore et les produits solaires.

Alors, la gamme tient-elle sa promesse ?

Mon avis sur « Symbio Sun »

J’ai essayé la gamme « Symbio Sun » pendant un petit mois et je dois reconnaître que je l’ai trouvé intéressante. J’ai d’ailleurs hâte de l’utiliser cet été, de façon à prendre soin de mes cheveux qui auront potentiellement souffert des rayons du soleil. Bizarrement, j’ai eu un coup de cœur pour le shampoing solide alors que je ne suis absolument pas adepte de shampoings solides. Celui-ci est top parce qu’il mousse, ce qui me permet de masser facilement le cuir chevelu, ainsi que les pointes.

Le shampoing liquide est tout aussi agréable, même si je le trouve un peu moins nourrissant. D’ailleurs, je n’hésite pas à le compléter avec l’huile protectrice qui est délicieuse également. Je pense qu’elle peut être déposée sur les cheveux avant exposition au soleil, pour encore plus de protection. Enfin, bonne nouvelle pour toutes celles qui ont des cheveux indomptables, Phytodess « Symbio Sun » propose un spray démêlant. Pratique à utiliser, il fait presque trop bien son job, car il a tendance à alourdir le cheveu. Deux pressions suffisent largement.

Bientôt les vacances d’été les amis ! Le farniente au bord de l’eau, la plage, le sable, etc. N’hésitez pas à glisser la gamme « Symbio Sun » dans votre valise pour être sûrs de bien protéger vos cheveux des agressions du soleil. Pour info, du 01/06/2024 au 30/06/2024, Dessange offre un chapeau dès 2 produits achetés dans la gamme.

Bonnes vacances à tous !