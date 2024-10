Le 7ème tome d’Idéfix et les irréductibles est sorti !

C’est le grand retour d’Idéfix et de ses compagnons ! Plongez dans une nouvelle aventure avec La Traversée de Lutèce, le 7e tome des aventures de ce petit chien malicieux qu’on aime tous. Trois nouvelles histoires palpitantes vous attendent, avec des dessins pétillants signés Philippe Fenech et des scénarios entraînants de Lison d’Andréa, Philippe Clerc et Olivier Serrano. Accrochez-vous, car l’aventure promet d’être trépidante !

Démarrons avec La Traversée de Lutèce ! À la suite d’une série de vols orchestrés, les Romains instaurent un couvre-feu dans les rues de Lutèce. Mais qui a dit que la nuit était faite pour dormir ? Pas notre ami Poulérotix qui veut son cadeau pour sa femme Pomdofix. et encore moins Idéfix et ses amis qui veulent aider notre cher Poulérotix. Ces valeureux chiens prennent la situation en main et s’apprêtent à démasquer ce voleur rusé. Avec un mélange d’astuce et de courage, ils n’hésitent pas à plonger dans l’action pour ramener la paix dans leur village. Rires et rebondissements garantis !

3 nouvelles aventures d’Idéfix et les Irréductibles

Ensuite, préparez-vous à découvrir Vocalises au caveau. Et bizarrement, un chanteur flamboyant, le grand Lentix, charme les tavernes et les ruelles de Lutèce. Mais attention, l’apparence peut être trompeuse ! A-t-il vraiment tourné le dos à ses actes malfaisants pour se consacrer à la musique ? Et qu’est devenu notre druide Amnésix ? Les Irréductibles se lancent dans une nouvelle enquête effrénée pour percer ce mystère. Entre intrigues et fous rires, ce chapitre vous fera vibrer au rythme des mélodies gauloises !

Enfin, ne manquez pas Labienus légionnaire! Le préfet Pleindastus a un plan machiavélique pour s’emparer des réserves d’or de Lutèce. Pour éviter de faire des vagues avec le général Labienus, il décide de le rétrograder au rang de simple légionnaire. Mais Labienus, vexé, n’a qu’une idée en tête : retrouver son titre, et il est prêt à tout pour cela, même à faire alliance avec notre intrépide Idéfix et ses camarades ! Cette alliance improbable promet des situations hilarantes et des moments de bravoure qui vous tiendront en haleine jusqu’à la dernière page.

Ce tome 7 est alors une vraie bouffée d’air frais, alliant humour et esprit d’aventure. Ainsi, ce nouveau tome nous plonge pleinement dans l’univers d’Astérix, avec des dessins fidèles à l’esprit des premières bandes dessinées. Les scènes grouillent de détails amusants et les personnages sont aussi attachants que jamais. Les histoires, empreintes d’un humour décalé et d’un esprit gaulois, raviront aussi bien les fans de longue date que les nouveaux lecteurs. Vous retrouverez cette ambiance unique, où les malices d’Idéfix et ses amis contrastent joyeusement avec les plans souvent loufoques des Romains. Chaque page est une invitation à rire et à explorer ce monde où l’amitié et le courage brillent de mille feux ! Avec presque 400 000 ventes pour les tomes précédents, cette série continue de séduire des générations de fans ! Et on comprends vite pourquoi !

Alors ne ratez pas La Traversée de Lutèce, le rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d’Idéfix et de ses amis. Préparez-vous à rire, à frémir et à plonger dans l’univers trépidant de Lutèce, où l’amitié et le courage triomphent toujours.

Par Toutatis, cette lecture va vous faire (encore) bondir de joie !

Commandez le nouveau tome d’Idéfix et les irréductibles sur Amazon Ici >>