Yummix, le nouveau livre de recettes spécial Thermomix

Amateurs de cuisine et passionnés de Thermomix, préparez-vous à être éblouis par le nouveau chef-d’œuvre de Lyse Petitjean : “Yummix : Mes Basiques et Mes Hits”. Paru aux éditions Marabout, ce livre est une véritable pépite culinaire, optimisée pour tous les modèles de Thermomix, du TM31 aux dernières nouveautés. Avec 118 recettes gourmandes et efficaces, ce livre va révolutionner votre façon de cuisiner !

Dans cet ouvrage dynamisant et haut en couleurs, Lyse Petitjean, la talentueuse créatrice derrière le célèbre blog Yummix, vous propose une collection de recettes pour toutes les occasions. Que ce soit pour un petit déjeuner énergisant, un apéro convivial, un déjeuner léger ou un dîner sophistiqué, vous trouverez de quoi satisfaire toutes vos envies.

Envie de découvrir des recettes qui feront vibrer vos papilles ? Imaginez-vous savourer un soufflé express brocolis comté, ou encore un saumon laqué embourré de chou chinois. Pour les amateurs de douceurs, laissez-vous tenter par un gâteau nantais moelleux ou un tiramisu exotique qui vous transportera sous les tropiques. Et ce n’est que le début !

Laissez vous tenter par l’une des 118 recettes de Yummix

Lyse n’a pas seulement rassemblé ses recettes les plus populaires, mais elle a également ajouté de nombreuses créations inédites, toujours à base de produits bruts et faciles à trouver. Vous pourrez ainsi préparer un lait d’amande maison, une pâte sans gluten parfaite pour vos tartes, ou encore des gougères au cumin pour impressionner vos invités lors de l’apéro. Les végétariens et ceux ayant des régimes spécifiques seront ravis par les nombreuses recettes végétales, sans gluten, sans produits laitiers ou sans sucre ajouté.

Mais ce n’est pas tout ! Au fil des pages, Lyse partage ses astuces, variantes et conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre Thermomix. Que vous soyez novice ou expert, ces précieux conseils vous permettront d’élever votre cuisine à un niveau supérieur.

“Yummix : Mes Basiques et Mes Hits” est bien plus qu’un simple livre de recettes, c’est un véritable compagnon de cuisine. Pratique, inspirant et terriblement gourmand, il ne quittera plus votre plan de travail. Alors, prêt à transformer votre quotidien culinaire ?

Plongez dans l’univers savoureux de Lyse Petitjean et faites de chaque repas un moment exceptionnel avec votre Thermomix !

Disponible sur amazon ICI >>