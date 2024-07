Heinz Ketchup saveur Pickle : comme un goût de cornichons !

Heinz frappe encore avec une nouveauté qui va faire sensation : le Heinz Tomato Ketchup Pickle. Si comme moi vous adorez les cornichons, cette nouvelle saveur est faite pour vous ! Je n’ai pas pu résister à l’envie de tester ce ketchup inédit, et laissez-moi vous dire, il n’a pas fait long feu dans mon frigo ! Cet été (et tout le long de l’année), Heinz Tomato Ketchup Pickle, va devenir un incontournable de vos barbecues et autres repas !

Une Explosion de saveurs inattendues

Heinz nous propose une recette audacieuse qui marie à merveille la douceur sucrée de la tomate avec la note vinaigrée des cornichons. Imaginez la fraîcheur d’un cornichon croquant associée à la saveur classique du ketchup Heinz. Ce mélange sucré-salé apporte un twist original et incroyablement délicieux à la recette traditionnelle.

Que vous l’utilisiez sur vos burgers, frites, dans vos pâtes ou même dans vos sandwichs, ce ketchup promet de devenir un incontournable de vos repas. En tout cas, chez nous le tube n’a pas fait long feu, c’est pour dire le succès qu’il a eu !

Un produit inspiré par les amateurs de cornichons –

Le Heinz Tomato Ketchup Pickle est né de l’engouement actuel pour les cornichons. Fallon Gorter, directeur marketing de la marque Heinz, explique que l’obsession des consommateurs pour les saveurs de cornichons a inspiré cette nouvelle création. Il souligne qu’il était logique de réunir les deux saveurs préférées de la nation (US), le ketchup à la tomate Heinz et le cornichon piquant. Ainsi est né ce nouveau produit (et quelle bonne idée ils ont eu).

Un hommage à l’histoire de Heinz

Cette nouvelle saveur n’est pas seulement une innovation, mais aussi un clin d’œil à l’histoire de Heinz. Fondée en 1869 par Henry Heinz, surnommé “le Roi du Cornichon”, l’entreprise a toujours su surprendre ses consommateurs avec des combinaisons de saveurs inattendues. Le Heinz Tomato Ketchup Pickle s’inscrit parfaitement dans cette tradition, en apportant un nouveau souffle à une recette classique.

Disponible dès maintenant

Bonne nouvelle, le Heinz Tomato Ketchup Pickle est déjà disponible dans les supermarchés français au prix conseillé de 1,99 € pour un flacon de 250 g. Ne tardez pas à découvrir cette nouveauté qui promet de devenir un indispensable pour tous les amateurs de ketchup et de cornichons.

Ainsi, si vous cherchez à ajouter une touche d’originalité et de saveur à vos repas, le Heinz Tomato Ketchup Pickle est fait pour vous. Cette nouvelle sensation ketchup-cornichon est un véritable régal, et je suis sûr qu’elle saura conquérir vos papilles comme elle a conquis les miennes !

