La légende d’Hippopolis – Ed. Sarbacane

La légende d’Hippopolis est un album jeunesse surprenant, des éditions Sarbacane, paru en juin 2024. Un conte, de Davide Cali et Alphonse Bardou-Jacquet, qui offre un jeu de construction et déconstruction, à travers un texte habile et bien mené.

Il était une fois, un homme qui ne possédait rien, à part une petite maison et huit fils. A sa mort, les fils qui n’étaient jamais d’accord, n’avaient aucunement envie de vivre ensemble. Ambroise, le fils aîné, proposa à chacun de prendre sa part. Tout le monde était d’accord. Les huis fils ont démonté la maison, pour en partager les pierres. Ambroise et Bélisaire prennent onze pierres chacun. Ce fut pareil pour Clodomir et Dagobert, et les trois autres fils. Hippolyte, quant à lui, qui était le dernier et le plus petit, ne reçut qu’une seule pierre. Une fois qu’ils avaient chacun récupéré leur part de l’héritage, ils se creusèrent la tête pour savoir qu’en faire et en tirer une grande richesse.

Le récit est surprenant, présentant huit frères qui se disputent, quelque peu, l’héritage, et tentent chacun de faire fortune. Malheureusement, avec le peu que chacun récupère, la fortune est loin d’être faite, malgré les bonnes idées. Mais c’est le dernier, avec sa petite pierre, qui va réussir à surprendre tout le monde ! Ainsi, l’histoire joue avec la construction et la déconstruction, et le texte habile, mène tranquillement le jeu. Pourtant, au début, il semble simple, mais finit avec une histoire bien menée, intrigante, entre ruse et imagination, courage et détermination. La force de l’album réside aussi dans le graphisme particulier. En effet, les personnages sont de style manga, tandis que des éléments, la maison et les pierres, ressemblent plutôt à des gravures.

La légende l’Hippopolis est un curieux album jeunesse, des éditions Sarbacane. Une histoire au final surprenant, qui présente une famille, des frères, un héritage, un jeu de construction et de déconstruction, du caractère, des ambitions, du courage et de la ruse.