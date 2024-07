Dossier Périnée : les indispensables pour renforcer votre périnée

Prêtes à redonner du peps à votre périnée et à pimenter votre vie intime ? Mesdames, il est temps de plonger dans un univers de produits innovants conçus pour tonifier et revitaliser cette zone clé de notre corps. Préparez-vous à des découvertes sensationnelles qui vont booster votre quotidien ! Aujourd’hui, je vous propose plusieurs produits qui aideront à renforcer votre périnée. Que vous vouliez arrêter les fuites urinaires, renforcer votre périnée ou améliorer votre vie sexuelle, ces produits vous aideront grandement.

Perifit Care+ : La Sonde Périnéale 2.0

Préparez-vous à découvrir Perifit Care+, l’outil révolutionnaire qui transforme la rééducation périnéale en une expérience ludique et efficace. Oubliez les séances d’exercices ennuyeuses et rébarbatives ! Préparez vous à jouer avec votre périnée !

Grâce à sa technologie de biofeedback avancée, Perifit Care+ détecte en temps réel les mouvements et les mauvaises contractions, vous permettant de corriger immédiatement vos exercices pour un renforcement optimal. Mais ce n’est pas tout : Perifit Care+ intègre des jeux vidéo interactifs pour rendre chaque session d’entraînement amusante et motivante. Et rien que ça c’est juste fun !

Imaginez jouer à des jeux captivants tout en tonifiant votre périnée – c’est possible ! Facile à utiliser et discrète, cette sonde est parfaite pour une rééducation à domicile sans tracas. Conçue pour s’adapter confortablement à votre corps, elle offre un design miniaturisé et flexible qui assure un confort maximal. Cliniquement prouvée pour réduire les symptômes d’incontinence, Perifit Care+ ne se contente pas de renforcer votre périnée ; elle améliore aussi votre santé pelvienne de manière durable.

En plus de tout cela, elle propose des activités exclusives pour renforcer vos muscles abdominaux et fessiers tout en protégeant votre périnée. C’est une solution complète pour un bien-être intime optimal. Avec Perifit Care+, vous pouvez dire adieu aux fuites urinaires et bonjour à une vie plus active et épanouie. Offrez-vous cette innovation technologique et redécouvrez la joie d’une santé pelvienne renforcée, le tout en vous amusant.

Ainsi, Perifit Care+ est plus qu’un simple appareil de rééducation ; c’est votre partenaire pour un corps fort et un esprit léger.

La Box Périnée Clemity Jane x Love & Care (disponible sur Passage du désir)

Découvrez la Box Périnée Clemity Jane x Love & Care, une merveille conçue pour revitaliser et tonifier votre périnée tout en ajoutant une touche de plaisir à votre quotidien. Imaginée par la célèbre youtubeuse Clemity Jane, cette box contient un set de 3 boules de Kegel Delta en silicone médical ultra-doux, parfaites pour un travail musculaire progressif. Accompagnées d’un lubrifiant naturel Love & Care de 100 ml pour une insertion facile et confortable, ces boules vous aideront à prévenir l’incontinence et à améliorer votre sensibilité vaginale.

En plus des boules de Kegel, la box inclut une huile de massage à l’amande douce Bio, idéale pour des moments de relaxation et de sensualité. Cette huile entièrement naturelle nourrit et apaise la peau, offrant des bienfaits anti-inflammatoires. Le Guide du Périnée, un livret de 32 pages rédigé par Clemity Jane et une sage-femme, complète cette box en vous proposant des conseils pratiques et des exercices illustrés pour renforcer votre périnée de manière efficace et agréable.

Cette box est bien plus qu’un simple kit de rééducation périnéale ; c’est une invitation à prendre soin de vous et à redécouvrir votre corps avec amour et bienveillance. Que vous soyez avant, pendant ou après une grossesse, ou simplement à la recherche d’un moyen d’améliorer votre plaisir intime, la Box Périnée Clemity Jane x Love & Care est votre alliée parfaite pour une vie intime épanouie et pleine de vitalité.

Celesse d’Intimina : Le Nouveau Compagnon de Votre Périnée

Dites bonjour au Celesse d’Intimina, le petit nouveau qui va changer votre vie intime ! Ce n’est pas juste un masseur, c’est une véritable révolution. Conçu en silicone médical ultra-doux, il s’adapte parfaitement à votre anatomie, sans phtalates ni latex. Son embout spécial cible votre point G avec une précision chirurgicale, et ses 6 modes de vibration et 8 vitesses offrent une variété d’expériences incroyables.

Pourquoi adopter le Celesse ? Parce qu’il redonne vie à votre périnée après des moments charnières comme l’accouchement ou la ménopause. Silencieux et discret, il est prêt à vous suivre partout pour des moments de plaisir à toute heure. Finies les excuses, embarquez pour une escapade sensuelle avec le Celesse !

Love & Care : Set de 6 Boules de Kegel

Vous cherchez une solution douce et efficace pour renforcer votre périnée ? Le set de 6 boules de Kegel de Love & Care est fait pour vous. Conçues par des sexologues, ces boules en silicone médical sont ultra-douces et faciles à insérer. Avec des poids allant de 50 à 130 g, elles permettent une progression personnalisée pour tonifier votre périnée.

Utilisez-les 15 minutes par jour, debout ou en marchant, et ressentez rapidement la différence. Le défi est simple : ne pas faire tomber la boule grâce à la force de votre périnée. C’est fun, c’est efficace, et ça marche !

KegelSmart d’Intimina : L’Exercice Intelligent

Envie de dynamiser vos exercices pelviens ? Le KegelSmart d’Intimina est votre nouvel allié ! Ce dispositif intelligent guide chaque contraction et ajuste le niveau en fonction de votre progression. En seulement 5 minutes par jour, vous allez transformer votre périnée et ressentir des résultats spectaculaires.

Contractez votre périnée à chaque vibration et laissez le KegelSmart faire le reste. Une technologie de pointe pour un entraînement efficace et ludique !

En bref !

Redonner vie à votre périnée n’a jamais été aussi fun et excitant ! Avec des produits comme le Celesse, les boules de Kegel de Love & Care, le KegelSmart et la sonde Perifit Care+, vous avez tout ce qu’il faut pour tonifier, revitaliser et booster votre vie intime. Offrez-vous le luxe du bien-être et embarquez pour une aventure sensorielle inédite. Parce que votre périnée mérite le meilleur, et vous aussi !