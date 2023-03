Rééduquer votre périnée avec Love and Care et Intimina

Mesdames, place à la rééducation du périnée, chose qu’il ne faut certainement pas négliger. On va alors vous présenter 2 marques qui vont vous aider fortement à améliorer la tonicité de votre périnée. Auparavant, voyons pourquoi il est nécessaire de rééduquer son périnée – même quand on n’a pas encore d’enfant(s).

Pourquoi rééduquer son périnée ?

La rééducation du périnée est une méthode thérapeutique visant à améliorer la force et le tonus musculaire de votre plancher pelvien. Le but de cette méthode est de rétablir des fonctions optimales telles que l’urination, la défécation et la vie sexuelle. La réhabilitation du périnée peut être très bénéfique pour ceux qui souffrent d’incontinence urinaire, prolapsus génital ou de dysfonction sexuelle.

Le périnée est un groupe de muscles qui soutient les organs génitaux et les intestins. Il joue un rôle important dans la continence et le contrôle des selles, ainsi que dans l’orgasme et la satisfaction sexuelle. Si votre périnée est faible ou instable, cela peut entraver vos activités quotidiennes ainsi que votre vie sexuelle.

Heureusement, il existe des moyens pour ameliorer le tonus et la force musculaire du périnée. Et c’est ce qu’on va voir !

Alpha : Set de 6 boules de Kegel – Love and care (59€)

Vous êtes à la recherche d’une solution douce et efficace pour rééduquer votre périnée ? Love & Care a créé un set de 6 boules de Kegel conçu par des sexologues spécialistes en rééducation. Grâce à ces boules, vous pourrez pratiquer des exercices reconnus depuis longtemps par le corps médical, qui vous permettront de retrouver la tonicité d’avant la grossesse et de prévenir l’incontinence urinaire.

Les boules de Kegel représente une goutte d’eau afin que son insertion et son retrait soit facile. Sa matière ultra-douce en silicone médical garantit un confort total, tandis qu’elle est complètement exempte de soudure, ce qui facilite son nettoyage sans aucun risque d’allergie. De plus, chaque boule est proposée dans différents poids (de 50 à 130 g) afin que chaque femme puisse trouver celle qui lui convient le mieux, et procéder petit à petit à sa réadaptation grâce aux exercices adaptés fournis sur la notice.

Au départ, on utilisera la boule la plus légère puis progressivement on ira sur la plus lourde (ce qui veut dire que votre périnée sera béton !). On fera alors les exercices 15 minutes par jour, debout (ou alors en marche). Le but ? Ne pas faire tomber la boule de Kegel grâce à la force de votre périnée. Plus difficile qu’on ne le pense au début. Mais au fil des essais, on sent bien la différence.

Alors n’hésitez plus ! Offrez-vous une solution douce et efficace pour retrouver tonicité et épanouissement personnel.

Shoppez votre set de 6 boules de Kegel directement sur Love And Care >>

KegelSmart – Intimina – 89,95€

C’est le moment de jouer à un jeu de contraction ! Avec Kegelsmart d’Intimina, vous pouvez maintenant dynamiser votre séance d’exercices pelvien en seulement 5 minutes par jour. Mais ce n’est pas n’importe quel exercice car cette boule magique est équipée d’un système intelligent qui guide automatiquement chaque étape et ajuste le niveau pour correspondre à la force de votre périnée. Cela signifie que plus vous faites des contractions, plus il sait comment adapter vos exercices pour atteindre les meilleures performances possibles. Intelligent, non ?

Mais comment l’utiliser ? Lorsque vous sentez la vibration, vous devrez contracter votre périnée ! Simple, non ? Lorsque la séance est finie, il vibre 2/3 fois. On le nettoie ensuite et on le range dans sa jolie pochette rose fournie jusqu’au lendemain.

Alors si vous êtes prêt à prendre en main votre santé intime et à sentir la différence après 12 semaines d’entraînement régulier, sortez votre Kegelsmart et commencez !

Commandez votre KegelSmart sur Intimina >>

2 accessoires supplémentaires à avoir

L’hydratant féminin d’intimina

Afin d’améliorer le confort de l’insertion du KegelSmart, on vous recommande l’hydratant féminin d’Intimina (10,95€). Grâce à sa formule à l’eau, le lubrifiant donnera une sensation hydratante naturelle et rafraîchissante à votre corps.

Sans glycérine ni paraben, et alignée avec le pH de votre corps, la formule hydrosoluble ne tache pas, ne graisse pas et ne colle pas.

Commandez votre hydratant intime sur Intimina >>

Le nettoyant pour accessoires intimes (11,85€)

Afin de bien nettoyer vos boules de Kegel ou le KegelSmart, on recommande de bien nettoyer vos accessoires. Et quoi de mieux que d’utiliser un nettoyant spécial pour les accessoires intimes.

Intimina a alors développé un spray spécial sans alcool, 100% sur, qui respecte le PH naturel. Il suffit simplement de le vaporiser sur l’objet intime avant et après l’utilisation. Vous le laisser agir quelques secondes et vous rincez ensuite à l’eau. Très simple, non ?

Pour le shopper directement sur le site d’Intimina c’est par ICI >>