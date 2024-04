Camille au jardin – Ed. Flammarion

Camille au jardin est un grand album jeunesse, d’Astrid Chef d’Hotel et Lucile Ahrweiller, paru aux éditions Flammarion, en mars 2024. Un livre-jeu qui invite à explorer le monde, à travers un cherche et trouve fabuleux, qui se transforme aussi en imagier !

Aujourd’hui c’est jour de fête, Camille est heureuse que ce soit Pâques ! Alors que la petite fille arrive dans le salon, sa maman lui explique que des trésors sont cachés dans le jardin. Mais en attendant, les jeunes lecteurs sont invités à chercher et trouver cinq éléments dans l’illustration de la double page. Ainsi, un vase, un doudou, un livre, le chat et une lampe sont à retrouver. Dans l’entrée, Camille enfile ses bottes, en affirmant qu’elle trouvera tous les trésors ! Là encore, dans la double page présentée, les enfants doivent retrouver cinq éléments cachés. Il y a les bottes, le chien, la chaise, le parapluie et le chapeau.

A chaque double page, les enfants découvrent une nouvelle scène, avec Camille, et sa maman. Ils suivent la jeune enfant, qui se prépare pour explorer le jardin, à la recherche des chocolats de Pâques ! La jeune fille gourmande et pressée, descendant rapidement dans le salon, puis va mettre ses bottes dans l’entrée, pour pouvoir sortir… Le livre oscille entre histoire, jeu d’observation et imagier. En effet, il offre un récit simple et plaisant, pour les bambins. Il propose surtout d’observer les différentes grandes scènes, pour retrouver des éléments, un jeu simple, qui plaît toujours. Enfin, à côté des éléments à retrouver, les noms proposent d’enrichir le vocabulaire des enfants, afin de développer également le langage. Le dessin reste simple, rond et tendre, avec des illustrations qui présentent des détails, pour le jeu de cherche et trouve.

Camille au jardin est un grand album jeunesse, un livre-jeu des éditions Flammarion. Une histoire simple, autour de la fête de Pâques, qui propose aussi un jeu de cherche et trouve, pour y retrouver des éléments cachés, mais également apprendre de nouveaux mots, pour enrichir le vocabulaire.

