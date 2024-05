Diane Detalle et Billy Zane exposent leurs oeuvres à Saint-Jean-Cap-Ferrat

Saint-Jean-Cap-Ferrat célèbre cette année son 120e anniversaire. A cette occasion, le mois de Mai est consacré à l’Art et va recevoir plusieurs artistes. Alors que l’Espace Namouna accueille jusqu’au 26 mai l’exposition “La Beauté à nos pieds” de François Chapelain-Midy, la salle Neptune va servir d’écrin jusqu’au 19 mai à “Odyssée”, une exposition exceptionnelle mettant en lumière la voix de deux artistes contemporains : Diane Detalle et Billy Zane.

L’idée de réunir ces deux artistes est née dans l’esprit de la commissaire Rachel D. Vancelette, connue pour son expertise mondiale. Lorsqu’on pénètre dans la salle Neptune, l’harmonie entre les oeuvres de ces deux artistes sautent aux yeux. Les formes abstraites de leurs peintures invitent le visiteur à un voyage imaginaire, contemplatif et visuel. Ce n’est pas pour rien que l’exposition s’intitule “Odyssée” : les oeuvres de Diane Detalle et de Billy Zane évoquent la mer, l’idée de voyage, de départ vers un inconnu terriblement attirant. Certes les styles de ces deux artistes sont différents mais ils ont un point commun qui les rapproche : ils peignent au sol. D’ailleurs, pendant la durée de l’exposition, ils proposeront des live paintings, dévoilant ainsi leurs techniques aux visiteurs. La veille du vernissage, nous avons eu droit à une visite privée de l’exposition par les deux artistes qui ont commenté pour nous leurs oeuvres et évoqué leur travail et leurs techniques.

Un retour aux sources pour Diane Detalle

Pour Diane Detalle, cette exposition a forcément une saveur particulière. Même si elle est née à Nancy, elle a grandi à Cannes avant de s’installer à Londres puis à New York où elle a d’abord travaillé dans la finance. Elle peint depuis plus de vingt ans mais c’est la première fois qu’elle expose ses oeuvres en France. Elle revient régulièrement sur la Côte d’Azur puisqu’elle possède une maison à Antibes. C’est donc avec une certaine émotion qu’elle s’apprête à accueillir ses proches et ses amis à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour cette exposition exceptionnelle.

Diane Detalle nous a fait découvrir ses oeuvres : des paysages colorés et oniriques, comme des invitations au voyage. Elle a pour habitude de peindre au sol, à l’aide d’un couteau à palette et adopte souvent des techniques de dripping. Lorsqu’on contemple ses tableaux, on est saisi par la vitalité et l’émotion qui s’en dégagent.

Le surréalisme cinématographique de Billy Zane

Pour toujours, le nom de Billy Zane sera associé à “Titanic”. Dans le mythique film de James Cameron, il interprète Cal Hockley, celui auquel était destinée Rose (Kate Winslet), avant qu’elle ne lui préfère Jack (Leonardo Di Caprio). C’est d’ailleurs sur le tournage du film, en 1997, qu’a débuté sa carrière de peintre. Comme il nous l’a confié, il profite souvent du temps libre que lui laissent les tournages pour peindre. Ses influences ? Le cinéma évidemment ; il peint surtout selon son inspiration et en faisant preuve d’improvisation. Ses peintures, abstraites, combinent les couleurs, avec des matériaux trouvés et recyclés. Il travaille souvent avec une combinaison d’effets texturés et superposés et ses oeuvres laissent libre cours à l’imagination et à l’interprétation. Il s’adapte selon les lieux , selon les plateaux de tournage où il se trouve. Il peint le plus souvent dehors, sous la lumière du jour naturelle, et à plat. Ces conditions de travail favorisent une sorte de chaos contrôlé, des “beaux accidents” comme il le dit. A Saint-Jean-Cap-Ferrat, Billy Zane présente plusieurs tableaux, variés mais complémentaires. A l’extérieur de la salle Neptune, il a tenu à exposer l’une de ses oeuvres, comme une invitation à entrer dans son univers et à nous faire participer à son voyage. L’exposition se nomme “Odyssée” : un titre évocateur pour cet acteur aux origines grecques, qui ne cesse de voyager pour son travail. D’ailleurs, il connaît bien la Côte d’Azur. Il a déjà réalisé des peintures sur la plage privée de la Paloma à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Comme acteur, il a été honoré au Monte-Carlo Film Festival de la Comédie et s’est souvent rendu au Festival de Cannes.

Billy Zane sera d’ailleurs sur la Croisette dans quelques jours, pour parler notamment de “Waltzing with Brando”, qu’il a produit et dans lequel il joue. Aux côtés notamment de Camille Razat, Tia Carrere et Richard Dreyfuss, il interprète Marlon Brando, au début des années 70, dans une période peu connue de la vie de l’acteur. Avec son ami, l’architecte Bernard Judge, il a eu comme projet de construire une maison écologiquement parfaite sur une petite île proche de Tahiti. En attendant de voir le film en France (la date de sortie n’est pas encore connue), il faut s’empresser de venir admirer l’exposition “Odyssée” à Saint-Jean-Cap-Ferrat où les tableaux de Billy Zane côtoie ceux de Diane Detalle dans un dialogue harmonieux.