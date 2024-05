Plongez dans un monde de découvertes sensorielles avec “Mes Premières Petites Chansons au Jardin”, le nouveau livre sonore à toucher publié par les éditions Grund. Conçu spécialement pour les tout-petits dès l’âge de 6 mois, ce recueil interactif offre une expérience unique mêlant musique et textures à explorer. Le tout dans l’environnement du jardin !

Imaginé par Marta Sorte, ce livre invite les enfants à écouter et à toucher les merveilles du jardin tout en découvrant de douces mélodies. Grâce à ses 5 puces sonores musicales et ses 5 matières à toucher, chaque page offre une nouvelle expérience sensorielle. Que ce soit caresser la coquille de l’escargot, sentir la douceur du pelage du lapin, ou effleurer la plume de la pie, les tout-petits sont invités à explorer et à s’émerveiller.

5 chansons dédiées aux petits animaux du jardin

Découvrez des chansons entraînantes telles que “Escargot rigolo” et “Savez-vous planter les choux”, ou encore la chanson de “La pie” accompagnées de illustrations vibrantes et adaptées aux tout-petits. Vous pourrez aussi chanter “Mon petit lapin” ou “la fourmi m’a piqué la main”, autant de chansons entrainantes et mignonnes pour les touts petits. Chaque page est une invitation à chanter, à danser et à interagir avec le monde qui les entoure d’une manière ludique et stimulante.

Les illustrations de Marta Sorte sont spécialement conçues pour captiver l’attention des tout-petits et les transporter dans un univers enchanteur. Avec ses couleurs vives et ses personnages adorables, chaque illustration est une fenêtre ouverte sur l’imagination, invitant les enfants à explorer et à s’amuser.

En conclusion, “Mes Premières Petites Chansons au Jardin” est bien plus qu’un simple livre ; c’est une expérience musicale et tactile inoubliable qui éveille les sens et stimule l’imagination des tout-petits. Avec ses puces sonores et ses matières à toucher, ce livre offre des moments de plaisir et de découverte à partager en famille. Encore un incontournable pour les jeunes enfants en quête d’aventures sensorielles au cœur de la nature !

