Les héricornes – La digne héritière de Mû

La série fantastique Les héricornes, des éditions Le lombard, se poursuit avec ce deuxième tome, La digne héritière de Mû, paru en avril 2024. Une bande dessinée de Kid Toussaint et Véronica Alvarez, qui présente la suite des aventures de cinq jeunes filles élues, pour formuler leur vœu, qui apportera prospérité à leurs royaumes.

Au royaume de Lémuria, dans le palais, les braves gens sont à table. Il est annoncé son altesse le reine mère Luna. La vieille dame est tout heureuse de la rencontrer ! Astra reprend sa grand-mère affirmant qu’il s’agit d’elle, elle est elle-même la reine mère de Lémuria. Mais la vieille dame se trompe encore confondant Stella et Astra, la mère et la fille. De l’autre côté de la table, le monarque explique qu’il ne faut pas en vouloir à Luna. En effet, il s’agit d’une vieille dame qui, il y a cent ans, revenait à Lémuria après un long périple… Le serveur, continue par expliquer qu’elle a été marquée à vie, complètement changée ! Il n’ose imaginer celle qu’elle a dû affronter sur la route du temple. Mais le monarque reprend rapidement la discussion, rassurant la princesse, et affirmant qu’il est sûr que Céleste s’en sortira très bien !

Les héricornes sont en route pour le temple de la déesse Aurora, afin d’y formuler leur vœu. Malheureusement pour elles, rien ne va se passer comme prévu. Une sorcière, dans l’ombre, veut faite échouer leur mission et en appelle aux terribles Orcons. Une première menace, pour les héroïnes, qui vont devoir faire face et user de leur pouvoir… La bande dessinée reste bien rythmée, présentant un peu plus Izandre et son passé. Des flashbacks intéressants, qui permettent de comprendre le caractère de l’héricorne, l’héritière de Mû. L’aventure se trouve rythmée par d’autres dangers et combats. Les héroïnes vont devoir se faire confiance et apprendre à mieux se connaître. L’album est plaisant, avec des personnages attachants, des surprises, des rebondissements et quelques notes d’humour, de l’amitié et de la magie. Le dessin garde son trait fin et dynamique, un brin manga et toujours très agréable.

La digne héritière de Mû est le deuxième tome de la série jeunesse Les héricornes, des éditions Le Lombard. Un album plein de rebondissements, qui présente la suite des aventures de cinq héroïnes et leur licorne, qui vont devoir affronter plusieurs dangers, avant de retrouver leur chemin…