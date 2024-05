Les cartographes – Tome 1 – Komikku Éditions

Partagez





Après un éboulement dans la cave de la Famille Rissland, un territoire inconnu est découvert. C’est là que le jeune pionn​ier Zaba découvre la petite Rita. Une des cartographes, dotée d’un prodigieux talent, employée comme servant​e dans cette grande famille.

Car, dans leur monde, il faut explorer et dessiner des cartes afin d’éloigner les humains transformés en monstres dans les territoires inconnus.

Le début d’un voyage vers la Cité abandonnée d’Amstem, où chacun devra trouver sa valeur, et le but de son destin.

Premier tome de ce seinen fantasy, à retrouver depuis le 25 Avril 24 chez Komikku Éditions.(+10)

Le décor :

Une cage dans une cave…

Une petite créature se nourrit du sang d’une victime. Elle est interrompue dans son repas, par ses maîtres. Ceux-ci, ont décidé de l’utiliser pour l’exploration des territoires inconnus…

Au Nord Ouest de la Capitale…

Zaba, un jeune pionnier, est prêt à rentrer dans la distillerie de la famille Rissland. Après un tremblement de terre, un mur s’est effondré dans cette cave naturelle, et a laissé place à une ouverture vers un territoire non cartographié. La petite troupe se dirige vers les décombres, non sans angoisse. Mais, déterminé à annihiler tou​s montres qui montrerait le bout de son nez. Car, dans ce monde, les monstres n’existent que dans les endroits non cartographiés.

Et, c’est d’ailleurs ce qu’il se produit. Zaba n’a pas le temps de remonter chercher du renfort, que deux rats possédés, et volants arrivent vers eux. Chacun se met en position pour les éliminer, mais, à leur grande surprise, juste après ces petites créatures, une enfant étrange fait son apparition.

Elle s’évanouit dans les bras de Zaba.

Interloqué et curieux, la mission s’interrompt pour comprendre qui est cette jeune créature mi – animal/ mi-humaine.

Et même lorsque le messager de la famille Rissland vient aux nouvelles, aucun des pionniers ne lui révèlent la présence de cette enfant…

Le point sur le manga :

Le premier tome d’un seinen fantasy riche de mystères, promettant une aventure épique. Pamila nous entraîne dans un récit où les ténèbres se mêlent à l’histoire d’un royaume de sorciers disparus. Le scénario est particulièrement créatif, avec ces monstres « humains », qui pourraient trouver le salut grâce à un secret enfoui. Ce monde, qui a besoin de cartographes pour créer une paix pour les humains. Cette petite créature au pouvoir intense, dont on ne connaît pas l’origine.

Et, ces personnages qui investissent chacun un peu d’eux-mêmes, en se déliant de leur « carcan » afin de mieux pouvoir s’unir.

Le lecteur est sans cesse projeté entre une tension palpable pendant l’exploration, et la curiosité de comprendre le but des différents personnages. Un premier tome aux Éditions Komikku, où l’on apprécie les graphismes signés et consistants de Pamila, dont les jeux de lumières sont particulièrement immersifs.

La conclusion :

En route pour « découvrir » où va mener ce futur périple dangereux et mystérieux, pour Les cartographes ! Le chara design et les détails des environnements proposés sont aussi enchanteurs que lugubres, ce qui donne un ton très particulier à l’ensemble. Entre douceur et sensibilité, grâce à cette créature juvénile, et drame et cruauté, avec la découverte de la dualité des monstres.

Une série qui sera une trilogie, chez Komikku Éditions, et qui nous laisse totalement contemplatif et dans l’expectative !