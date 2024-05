Comment déchamailler des copains chamailleurs en 10 leçons est un nouvel album jeunesse, des éditions Glénat, paru en avril 2024. Un livre de Marine Paris et Pauline Duhamel, qui présente de nouvelles leçons rigolotes, pour se réconcilier avec ses copains !

L’enfant s’est disputé avec ses copains, et il est impossible de se réconcilier. De toute manière, ce sont eux qui ont commencé… Mais pas de panique, le livre propose de ne pas rester fâcher longtemps et de se déchamailler grâce à une montagne d’astuce ! La première leçon est de rester bouder dans son coin. Ainsi l’enfant n leur parlera plus jusqu’à la fin de sa vie. Il est hors de question de faire des compromis ! Pour cela, il faut accrocher une pancarte dans le dos, affirmant d’être fermé pour cause de mouvement anti-idiots. Se bander les yeux pour ne plus les voir, peut aussi être une idée. Et si l’on croise ses chamailleurs, il faut changer de trottoir !

L’amitié n’est pas toujours facile, c’est ce que démontre ce nouvel album plein d’humour. Ainsi, les jeunes lecteurs vont apprendre comment déchamailler ses copains chamailleurs, à travers une dizaine de leçons rigolotes, pour se réconcilier avec ses amis. La mise en page se trouve toujours travaillée et plaisante, très dynamique, invitant réellement les enfants à lire des fausses bonnes idées à reproduire, ou pas ! Le texte reste adapté et agréable. Il y a des jeux de mots et des idées saugrenues, et d’autres moins, qui feront rire. Une manière de dédramatiser ces petites chamailleries, et de s’amuser, pour retrouver ses copains et copines. Le dessin reste rond et agréable, avec des personnages expressifs et des scènes colorées et pleines d’humour.

